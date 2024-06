A sajátja mellett Európa jövőjéről is dönthetett ma 216 ezer első szavazó

Fontosnak tartják a szavazást, hiszen magukról is döntenek – erről beszéltek az M1 Híradónak azok a fiatalok, akik most szavaztak először. Az adatok alapján az önkormányzati és európai parlamenti választásokon 216 ezer első szavazó élhetett választójogával. Akik így tettek, azok még ajándékot is kaptak.