Reagált az LMP, a Momentum és a Jobbik Szentkirályi Alexandra visszalépésére

Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelöltségtől visszalépésére pénteken Ungár Péter úgy reagált: büszke arra, hogy az LMP Vitézy Dávidot jelölte főpolgármesternek. Soproni Tamás momentumos politikus Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester, Brenner Koloman jobbikos politikus pedig Vitézy Dávid támogatására buzdított.

Ungár Péter, az LMP társelnöke Facebook-oldalán azt írta: „Egész életemben büszke leszek arra, hogy Vitézy Dávidot jelöltük főpolgármesternek. Ez mutatja, hogy az LMP képes arra, hogy egy jelöltnél azt nézze, hogy alkalmas-e az adott feladatra, nem azt, hogy a szellemi polgárháború melyik ágyúlövése hova érkezik”.

Ungár Péter emlékeztetett arra, hogy Sólyom Lászlót a Lehet Más a Politika jelszava alatt jelöltek civil aktivisták és a Fidesz támogatásával lett köztársasági elnök.

„Ez a jelölés az LMP eredettörténete, és ez ismétli magát újra. Persze, most sok hörgés fog következni arról, hogy pontosan mit kell megvédeni, de ne dőljünk be ennek: ez a hörgés, a status quo védelmének kétségbeesett zaja. Annak a status quo-nak, aminek mindenki vesztese Budapesten és az országban” – fogalmazott az LMP társelnöke.

Sólyom László megválasztása is keresztül húzta Gyurcsány Ferenc akkori többségének a számítását, ahogy most is a biztosnak tűnő pozíciók, az előre leosztott dealek kerültek veszélybe – fűzte hozzá.

„Vitézy Dávid jelölésével visszatértünk az eredethez, hogy a politika szólhat arról, hogy alkalmas embereket jelöljünk közpozíciókba. (…) Hogy lehet más a politika” – fogalmazott az LMP társelnöke.

Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Aki szeretné, hogy Vitézy Dávid szakmai programja képviselve legyen a közgyűlésben, de nem szeretne a Fidesz jelöltjére szavazni; aki szeretné, hogy Karácsony Gergely progresszív programja képviselve legyen a közgyűlésben, és egy hiteles, tiszta erőre szeretné behúzni az x-et, szavazzon a Momentum fővárosi listájára”.

A momentumos politikus Karácsony Gergely támogatására buzdított. Úgy vélte: Szentkirályi Alexandra visszalépésével végképp eldőlt, hogy aki Vitézy Dávidra és a listájára szavaz, az a Fideszre szavaz.

Brenner Koloman, a Jobbik – Konzervatívok frakcióvezető-helyettese, a párt korábbi főpolgármester-jelöltje a Facebookon azt írta: „a Fidesz ismét egy nő szoknyája mögé bújt”.

A jobbikos politikus szerint két esélyes jelölt maradt a szavazólapon, Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester, „aki a balliberális pártok gyámsága alatt kénytelen irányítani a várost és most is Gyurcsány Ferencre támaszkodik”, és Vitézy Dávid, aki szakmai felkészültséggel, hitelességgel és nem miniszterelnöki ambíciókkal szolgálja pártpolitikai csatározásoktól mentesen Budapestet.

Vitézy Dávid személye, szakmai elhivatottsága garancia lehet arra, hogy Budapest vezetése a polgárok valós problémáit meghallja, majd azokra érdemi, nem a fideszes vagy a DK-s pártközpontokból diktált megoldásokat fogalmazzon meg. Brenner Koloman azt kérte: a főpolgármester-választáson Vitézy Dávidot, az európai parlamenti választáson pedig a Jobbik – Konzervatívok listavezetőjét, Róna Pétert támogassák a választópolgárok.

Brenner Koloman áprilisban jelentette be, hogy visszalép a főpolgármester-jelöltségtől Vitézy Dávid javára.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje pénteken reggel jelentette be, hogy visszalép, és támogatóit arra kérte, szavazzanak Vitézy Dávidra. Ezek után a főpolgármesteri pozícióért Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester, a Párbeszéd-Zöldek-DK-MSZP jelöltje, Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelöltje és Grundtner András, a Mi Hazánk Mozgalom főpolgármester-jelöltje maradt versenyben.