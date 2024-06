Orbán Viktor: Mindenképpen ki kell maradnunk a NATO-misszióból

Magyarországnak mindenképpen ki kell maradnia egy ukrajnai NATO-misszióból – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.

Ha abba csak a kisujjunkat is beletesszük, akárcsak a tervezési fázisban is részt veszünk, be fog bennünket szippantani – mondta a kormányfő.

„Amikor a NATO igazán megindítja majd ukrajnai katonai misszióját, akkor Magyarország területe és a NATO részvételéhez, a NATO számára felajánlott magyar katonai egységek fölötti irányítás átkerül nemzeti hatáskörből a NATO-parancsnokhoz”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Ha ez bekövetkezik, akkor elvesztettük a szuverenitásunk egy nagyon fontos részét, átadtuk a szuverenitásunk nagyon fontos részét, és onnantól kezdve nem tudjuk a magyar csapatokat kívül tartani a háborún – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök nagyon közelinek nevezve a pontot, amikor kilépünk az ukrajnai szerepvállalást előkészítő minden NATO-akcióból, hozzátéve, a lépést még meg kell tárgyalni a szervezet jelenlegi és leendő főtitkárával.

Világossá kell tennünk, hogy Magyarországnak joga van ragaszkodni a NATO alapszerződéséhez, amihez csatlakoztunk – fogalmazott, hangsúlyozva, a dokumentum védelmi szerződésként határozza meg a szervezetet.

Kiemelt kép: Orbán Viktor kormányfő interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió óbudai stúdiójában 2024. május 3-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)