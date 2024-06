Orbán Viktor: Centiméterekre vagyunk a háborútól

A lehetőségek végén vagyunk, a béke megtartásának utolsó lehetőségeit éljük, nagyon közel vagyunk ahhoz a ponthoz, amikor már nem lehet visszafordulni – mondta Orbán Viktor pénteken, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorban. A kormányfő szerint a háborúpártiak egy regionális konfliktusból csináltak egy nagy háborús helyzetet, minden nap fogy a remény, de az európai választáson kapunk egy esélyt.

Minden háború történetében van egy pont, ami a visszafordulás utolsó lehetőségét tartalmazza. Nagyon közel vagyunk ehhez – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő szerint a remény hal meg utoljára, de minden nap fogy a remény. Az európai parlamenti választás ebből a szempontból döntő, mert a nemzeti kormányok kapnak egy visszajelzést. Aztán lesz néhány nehéz hónap, amit túl kellene élnünk, ami novemberig tart, mert ekkor jön az amerikai választás. Orbán Viktor azt mondta, hogy ha addig nem robban be a háború és

ha novemberben D onald T rump visszatér, akkor egy jó európai választással a hátunk mögött csinálhatunk egy össz nyugati, transzatlanti békekoalíciót.

Arra a kérdésre, hogy mennyire elszánt a Nyugat, a miniszterelnök azt mondta, hogy csak a vak nem látja, hogy egy olyan háború szinódus van Európában, amelynek logikus végkifejlete lesz, hogy megérkeznek a nyugat-európai országok katonai egységei Ukrajna területére. Ma a baloldal úgy akarja feloldani ezt a konfliktus, mint a migrációt, mert azt mondják, hogy nem is igaz, el van túlozva, nem olyan vészes a helyzet.

„Nem a fészkes fenét. Hát mindenki gondoljon vissza arra, hogy hol voltunk két évvel ezelőtt. A sisaktól az emberi élet kioltására alkalmas fegyveren át eljutottunk oda, hogy most katonákról beszélünk” – mutatott rá.

A miniszterelnök szerint gyorsuló ütemben megyünk bele a nyílt konfliktusba, aki azt állítja, hogy nincs közvetlen háborús veszély az becsapja az embereket.

Próbálják elhallgattatni a békepártiakat, Robert Ficót lelőtték, a békemenetről szóló tudósítást az internetes térben felfüggesztették, vagy eltüntették, megtámadták a háborúellenes plakátjainkat – mondta Orbán Viktor. Szerinte egy háború legközvetlenebb előkészítése zajlik egy olyan ország ellen, amelynek a gazdasága meg a technológiai színvonala a civil területen elmarad a kínai meg az amerikai mögött, de a hadiipari technikája, a hadiipari a nyersanyag forrásai, egy háború megvívásához szükséges hátországa neki a legnagyobb a világon.

Minden nyugati lépésre válaszlépés fog történni, „és minden nyugati lépés, amely válaszlépést provokál, magával hozza a háború kiterjedését” – mutatott rá.

„Az utolsó pillanatokban vagyunk, centiméterekre a háborútól”

– ezért a miniszterelnök szerint mindent meg kell tenni a konfliktus elkerülése érdekében.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a békemeneten áradtak a tömegek. Ez pedig egybe vág azzal a Századvég azon felmérésével, ami szerint a magyarok 83 százaléka ellenzi, hogy uniós tagállamok katonákat küldjenek Ukrajnába, és a többi tagállamban is 70-80 százalékos ez az arány. A miniszterelnök úgy véli, hogy a baloldali szavazók többsége sem támogatja a háborút, nem vesztette el a józan eszét.

„Ezt csak az ő vezetőik akarják, akik azért teszik ezt, mert végrehajtják azokat az utasításokat, amelyeket az őket pénzelő gazdáiknak, Amerikának és néhány nyugat-európai országnak az érdeke” – mutatott rá.

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdai videóinterjújáról szólva Orbán Viktor elmondta: a szlovák kormányfő által elmondottak ugyanúgy rímelnek Magyarországra is.

„Az egy olyan interjú volt, amelyet minden magyar embernek látnia kellene, ha meg akarja érteni, hogy a színfalak mögött mi történik a hazájában”

– mutatott rá.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy minden pontosan úgy van, ahogyan azt Robert Fico elmondta: behatolási kísérletek tömegével állunk szemben, külföldi pénzzel támogatják a magukat civilnek mondó, de valójában politikai szervezeteket, a háborúpárti médiát, amely mögött a nyugati országok, de leginkább az Egyesült Államok áll.

Mint elmondta, már a migráció idején megtapasztaltuk ezeket a befolyásolási kísérleteket. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy az amerikai és brüsszeli nyomással szemben Magyarország felépített egy védelmi rendszert. Emlékeztett, hogy az illegális migráció ügyében is láthatjuk, hogy ránk akarják kényszeríteni a beérkező idegenek tömegeinek befogadását.

Emlékeztetett, hogy a baloldal akkor azt állította, hogy a migráció nem probléma, mégis a tömeges illegális migráció megindulása óta több ezer ártatlan embert öltek meg terroristák Nyugat-Európában.

Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország szerencséje az, hogy kimaradt a migrációból és ellenállt annak dacára is, hogy Angela Merkel német kancellár idejében is hatalmas nyomást helyeztek hazánkra. A védelmünkre kiépített rendszer pedig a jogi, határvédelmi és titkosszolgálati rendszer a demokrácia védelmének alapját képezik. A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország előnye az, hogy erős koalíciós kormánya van, ami Nyugat-Európában ritka. Éppen ezért a meglévő demokratikus eszközökkel, a dezinfomációval szembeni küzdelemmel együttesen a politikai stabilitás is adott.

Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy miközben a nyugat-európai kormányzatok ereje megosztható és érdekek által befolyásolható, addig a magyar stabilitást a mostani, európai parlamenti választásokon is meg kell őrizni.

„A legfontosabb, hogy megvédjük a kormány azon törekvését, amely védi Magyarország szuverenitását és nem engedi, hogy beletolják a háborúba”.

Az I. világháború előtti eseményeket idézve Orbán Viktor emlékeztetett, hogy akkor egy olyan birodalomhoz voltunk csatolva, ami a háború és béke kérdését megtartotta magának.