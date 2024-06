BKK: Több helyszínen is fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát a fővárosban

Több helyen is biztonságosabbá teszik a kerékpársávokat a fővárosban az elkövetkezendő hetekben, a munkák során olyan fejlesztések lesznek, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének segítséget nyújthatnak a forgalmi rend könnyű és egyszerű felismerésében – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a beruházásoknak köszönhetően a kerékpárral, az autóval vagy a gyalog közlekedők is biztonságosabban haladhatnak az érintett helyszíneken. A fejlesztések a közösségi költségvetés keretében valósulnak meg.

A munkák csütörtökön a XI. kerületi Irinyi József utcában kezdődtek el. A Petőfi híd és a Karinthy Frigyes út között a már meglévő kerékpársáv biztonsági sávjába rugalmas elválasztó elemeket telepítettek. A fejlesztés nem érinti a többi sávot, továbbra is a megszokott számú sáv áll a gépjárművel közlekedők rendelkezésére

– írták.

Mint olvasható, a VI. kerületi kerékpáros infrastruktúrát is tovább fejlesztik a Bajza utca több szakaszán. A meglévő elválasztósávot meghosszabbítják a Bajza utcában a Podmaniczky utcai csomópont előtt, valamint erre a helyszínre is rugalmas elválasztó elemeket telepítenek. Ilyen elválasztó elemek kerülnek az Andrássy út és a Délibáb utca közötti meglévő elválasztósávba, illetve a Városligeti fasor előtti szakaszon is javulnak a kerékpározás körülményei a június első felében megvalósuló beruházásoknak köszönhetően.

A BKK közölte, a jövő héten kezdődik a munka a XI. kerületi Bartók Béla úton:

a Bocskai út és az Ulászló utca között, a Villányi út és a Lágymányosi utca között, valamint a Szent Gellért téren új, piros felfestést kap a már jelenleg is meglévő kerékpársáv.

A június harmadik hetére véget érő beruházás sem érinti hátrányosan a gépjárművel közlekedőket, a kivitelezés után is a korábban megszokott mennyiségű parkolóhely áll rendelkezésre a Bartók Béla úton – olvasható a közleményben.