Agrometeorológia: hetekkel hamarabb kezdődött a Medárd napjához kötődő csapadékos nyár eleji időszak

Idén a Medárd napjához kötődő csapadékos nyár eleji időszak hetekkel hamarabb kezdődött a szokásosnál: az elmúlt három hét záporos, zivataros időjárása országszerte jelentősen csökkentette a tavasszal felhalmozódott csapadékhiányt, sokfelé jóval több esett az átlagosnál – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Azt írták, az elmúlt tíz napban nagy területen 30-60 milliméter közötti eső esett, kisebb foltokban valamint az Alföld déli és keleti részén esett ennél jóval kevesebb. A talajnak nem csak a felszínközeli, hanem sokfelé a felső fél méteres rétege is alaposan átnedvesedett, a Dunántúl délnyugati részén, és a nagyobb felhőszakadások által érintett területeken telítetté vált, az Alföld déli és keleti tájain azonban előfordulnak még mindig igen száraz, aszályos területek is, bár ezek kiterjedése a héten tovább csökkent. A mélyebb talajréteg nedvességtartalma azonban ezeken a helyeken is bőséges, így összességében a felső egy méteres talajrétegben országszerte megfelelő mennyiségű nedvességet találnak a növények.

A hőmérséklet a május végi 25-30 Celsius-fokos maximum-értékekről előbb a Dunántúlon, majd hétfőn és kedden országszerte 25 fok alá esett vissza, de szerdától ismét melegedés kezdődött.

Az őszi vetések két-három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál, sokfelé sárgák már a gabona- és repcetáblák, elindult az érés folyamata. A szemképződés és -növekedés vízigényes fejlődési fázisaiban a legtöbb helyen kielégítő mennyiségű nedvességet találtak a talajban, mostantól már a napos, száraz, de nem forró időjárás lenne a kedvező számukra. A napraforgó- és kukoricaállományok intenzív fejlődéséhez a mostani meleg, záporos időjárás jó feltételeket teremt.

Az előrejelzés szerint egy átmeneti szárazabb időszak után, a jövő hét első felében ismét többfelé várható zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás, így a talajok felső, majd középső rétege ismét többfelé nedvesedni kezd. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőig egyre nagyobb területen eléri vagy meghaladja a 30 fokot, majd egy hidegfront hatására keddtől több fokkal visszaesik.

A kiemelt kép illusztráció.