Tovább áradnak a hazai folyók – várhatóan szombaton tetőzik a Duna a fővárosban

Tovább áradnak a hazai folyók, már csaknem 500 kilométeren van árvízi készültség az országban. A legfrissebb számítások szerint Budapesten szombatra virradóan tetőzik a Duna a rakpart szintjét némileg meghaladó vízállással. Emellett árad a Rába és a Mosoni-Duna is. A szakemberek szerint lakóházak nincsenek veszélyben, az ártérre épített üdülőterületek azonban igen.

Révfalu legforgalmasabb hídját már két napja lezárták az autósok elől. A szigetközi Duna-szakasznál a szolnoki vízügyi szakemberek is besegítenek.

Törőcsik Tamás, a Szolnoki Vízügyi Igazgatóság védelmi osztagának vezetője hangsúlyozta: „Jellemzően segédőri és vészőri feladatokat látnak el a kollegáink de egy-két kollega lát el szivattyútelepeken is feladatot.”

A Duna felső szakaszán csütörtök-péntekre várják a tetőzést a szakemberek. A térségben szerdától az árvízvédelmi mellett belvízvédelmi készültséget is elrendeltek.

Szalai Ádám, az M1 tudósítója a Híradóban elmondta, hogy a szigetközi szakaszon a Duna körülbelül 640 centiméteren fog tetőzni, ez harmadfokú készültséget jelent majd. Győrnél pedig 580 centiméter körül várják a legmagasabb vízszintet.

Gőzerővel pakolják a homokzsákokat Esztergomban is. Az önkormányzat több óvintézkedést is hozott azért, hogy a kritikus helyeken megvédjék az ingatlanokat és egyebek mellett a nemrég felújított sportcsarnokot is az elöntéstől.

Hernádi Ádám Esztergom polgármestere kifejtette: „Megvédjük a sportcsarnokot, ott is erre a maximális vízállásra készülünk, illetve a záporgyűjtő csatornához az átemelőt betették a kollégák.”

Verőcén is készültség van. A szabadstrandot már szerdán ellepte a víz.

Nagymaroson is mentik azt, ami még menthető. Egy család utánfutóra pakolja a bútorokat. Itt még jól látható a falon a 2013-as árvíz szintje is. Akkor a mennyezetig állt a víz. A családfő így nyilatkozott: „Áramtalanítani kell, mindent össze kell pakolni, most egy utánfutót hoztunk ki, arra pakolunk föl, mert ez most már a második kör.”

A településen a bicikliút jelentős része is víz alatt van.

Tiltó tábla hívja fel a figyelmet a dunai árvízre Budapesten a Római-parton. Azt írják: a lezárt árvízvédelmi kapun túl tartózkodni és közlekedni is tilos.

Budakalászon több ezer homokzsákot pakolnak meg, ha szükség lenne rá. A magas vízállás miatt a Pest vármegyei településen áthaladó EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárútvonal egy jelentős szakaszát már korábban le kellett zárni.

„Itt a biciklisek megfordulnak ezen a ponton. A vadkacsák vették birtokukba ezt a területet. A vízügyi szakemberek az elkövetkezendő napokra is még további emelkedést jósolnak” – számolt be Cserei Judit tudósító a helyszínről.

Budapesten elsőfokú készültséget rendelt el a főváros vezetése. A folyó várhatóan szombaton éri el a rakpart szintjét. Már csaknem 500 kilométeren van árvízvédelmi készültség az országban.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az M1-nek azt mondta: tartós árhullámra kell számítani. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint a nagy mennyiségű víz most a burjánzó növényzet miatt magasabban is vonul le, kevesebb helye van a víznek ezeken a szakaszokon, és bár árvízi jelenségekre nem számítanak a szakemberek, hogy bármilyen gond lenne, de azért azt nagyon fontos hangsúlyozni hogy ilyenkor fokozott figyelem kell. Ez a figyelem pedig 24 órás kell legyen.

A Duna holnap tetőzhet Nagybajcsnál, harmadfokú árvízvédelmi készültség mellett. Emellett árad a Rába és a Mosoni-Duna is. A vízügyi igazgatóság szakemberei szerint lakóházakat nem fog veszélyeztetni a Dunán levonuló árhullám, de az ártérre épült üdülőket helyenként eléri a víz.