Semjén Zsolt: Ronald Reagan jövőre vonatkozó üzenete ma egyre aktuálisabb

Ronald Reagan egykori amerikai elnök nem hagyta magát letéríteni a jó útról, megőrizte a békét és a jövőre vonatkozó üzenete ma egyre aktuálisabb – erről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszélt szerdán Budapesten.

A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott, hogy nem pusztán nemes múltidézés a Ronald Reagan Emlékbizottság és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem konferenciája az egykori amerikai elnök halálának 20. évfordulója alkalmából; Ronald Reagannek a jövőt illetően is súlyos üzenete van, amely egyre aktuálisabb.

Semjén Zsolt, aki egyúttal az emlékbizottság elnöke is, kifejtette: mára elképesztő ellenszélbe kerültek a Reagan-i konzervatív, keresztény és patrióta, család- és embercentrikus gondolkodás „premisszái” a világban, amely politikai cselekvés zsinórmértékét a keresztény etika alapján ítélte meg a nemzet szolgálatában.

Magyarország ezen gondolatok menedéke a radikális átalakuláson keresztül menő Európában – szögezte le. Feladatunk nemcsak saját nemzetünk, de egész Európa érdekében is, hogy ezeket az értékeket ne csak magánemberi szinten, de a politikában és az államirányításban is őrizzük, mellettük a közügyek intézésében is hitet tegyünk – hangsúlyozta.

A miniszterelnök-helyettes idézte Condoleezza Rice volt amerikai külügyminisztert, aki Ronald Reagan budapesti Szabadság téri szobrának avatásán hangsúlyozta: az 1848-as forradalom és az 1956-os szabadságharc nemcsak a magyar, de az egyetemes történelem kulcsfontosságú, történelmet formáló eseményei voltak. Ezek az események inspirálták a szabad világban élőket, de akit a nyugati világ vezetői közül – Condoleezza Rice szerint – a leginkább megérintettek ezek a történések, az Ronald Reagan volt. Reagan elnök az események hatására fogadta meg, hogy mindig küzdeni fog az elnyomás alatt élőkért – emlékezett Semjén Zsolt. Megemlítette: a korábbi amerikai elnök nagyvonalúan támogatta az Egyesült Államokban emigrációban élő Varga Lászlót, a Kereszténydemokrata Néppárt korábbi elnökét, hogy nemzetközi fórumokon hangot tudjon adni Magyarország kálváriájának.

Rámutatott, hogy Közép-Kelet Európa a szabadságának visszanyerését leginkább három embernek köszönheti: Ronald Reagan elnöknek, Szent II. János Pál pápának és Gorbacsov elnöknek, akinek józan belátására is szükség volt, hogy elkerüljük a III. világháborút.

A KDNP elnöke idézte Orbán Viktor miniszterelnök szavait a politikusi felelősségről: „szakértők hada elemzi a nemzetközi politikát, de ők bármikor tévedhetnek, szemben az államférfiakkal, akik egyszer dönthetnek. A történelem mond majd ítéletet minden lépésükről. Ronald Reagan jól döntött: a változást bölcsen irányította és megőrizte a békét.”

Semjén Zsolt megjegyezte: Ronald Reagant nemcsak a politikusi döntés felelőssége terhelte, hanem az a speciális helyzet, hogy a saját legszűkebb szakértői közege próbálta meg lebeszélni „zseniális tervéről”, miszerint a később „csillagháborús tervnek” is nevezett Stratégiai Védelmi Kezdeményezés előtérbe helyezésével rendítse meg a Szovjetuniót.

Hozzátette: Reagan elnök azonban nem hagyta lebeszélni magát, ugyanis tudta magáról, hogy – ahogyan mondta – „randevúja van a sorssal”. A szovjet vezetők elhitték, hogy az Egyesült Államok a Stratégiai Védelmi terv megvalósításával máris hatalmas fölénybe került. A szovjet vezetők a fegyverkezési versenyt választották, és ez Reagan elnök szándékának megfelelően gazdaságilag, majd minden értelemben maga alá temette a Szovjetuniót – elevenítette fel a történelmi eseményeket.

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: „deja vu érzésünk” lehet, mintha a kis Magyarország is szinte egyedül járná a világpolitika rögös országútján az erkölcse és meggyőződése szerinti útját, míg harsogva követelőző szirénhangok próbálják erről az útról letéríteni. Erősítsen bennünket Reagan elnök példája, aki nem hagyta magát letéríteni a jó útról!- szólított fel a miniszterelnök-helyettes.

Kitért arra is: bízik benne, hogy hamarosan megnyílhat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az a műhely, amely Reagan elnök szellemi örökségét őrizve keresi a változó világrend elvi alapjait.

Condoleezza Rice volt amerikai külügyminiszter videoüzenetében Ronald Reagan nagyon fontos küldetésének nevezte, hogy a szovjet birodalomnak véget vessen. Felidézte, hogy Reagan elnök konzervatív értékeket képviselt és mélyen hitt az Isten, haza, család elvekben és a demokráciában.

A volt külügyminiszter háláját fejezte ki, hogy a bizottság tovább viszi az egykori amerikai elnök munkáját, hitvallását.

A kiemelt képen: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond a Ronald Reagan emlékkonferencián a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Mellette John O’Sullivan, a Duna Intézet elnöke, Steven F. Hayward, az UC Berkeley professzora, Derek Westfall, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének korábbi helyettes misszióvezetője és Szabó Marcel, egyetemi tanár, alkotmánybíró. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)