Révész Máriusz: Már százötven kilométernyi kerékpározható úthálózat van a Vértesben

Már 150 kilométernyi kerékpározható úthálózat van a Vértesben a most elkészült négy és fél kilométeres szakasszal együtt – mondta a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára a Csákvár–Vérteskozma közötti kerékpárút szerdai átadásán.

Révész Máriusz hangsúlyozta: az államtitkárságuk fő feladata, hogy Magyarországon az emberek jól érezzék magukat, megtalálják a mindennapokban azokat az örömöket, amitől az életük teljes lesz. Hozzátette, hogy ehhez egy kicsit aktívabban kell élni, amihez a jó körülményeket igyekeznek biztosítani.

Az államtitkár rámutatott, hogy a Vértesnek fantasztikus adottságai vannak a kerékpározáshoz, korábban is sok régi utat kapcsoltak be a kerékpárút-hálózatba, ami jó lehetőséget teremtett a szabadidő aktív eltöltéséhez. Jelezte, hogy volt egy szakadási pont, a most elkészült szakasszal azonban ez megszűnt, most már a Csákvár és Vérteskozma közötti rész végig kerékpározható.

Révész Máriusz arról is beszélt, hogy nem elég megépíteni az utakat, hanem tudtára kell adni az embereknek a létezésüket. Úgy vélte, ebben is sokat léptek előre, hiszen a térségben rendezik évről évre a kerékpáros vándortábort, ami „felhelyezi a térképre” a Vértest, és a gyerekek által híre megy az egész országban.

Illés Szabolcs (Fidesz–KDNP) polgármester köszönetet mondott a kormánynak a közel 46 millió forintos támogatásért, amelyből megvalósulhatott a kerékpározható út. Megemlítette azt is, hogy a Vérteserdő Zrt. közreműködése nélkül nem valósulhatott volna meg a projekt.

Tessely Zoltán a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a választókerületben sok kerékpáros szabadidős fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban, és Csákvár ezekben élen járt. Megemlítette a Budapest–Balaton és az Esztergom–Etyek–Ercsi kerékpárutat, amelyek révén az országos vérkeringésbe is bekapcsolódhattak.

Kiemelt kép: Macsek Lajos, a Vérteserdő Zrt. vezérigazgatója, Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, Illés Szabolcs polgármester, Tessely Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Skobrák László, az Útéppark Kft. ügyvezetője (b-j) a Csákvár és Vérteskozma közötti erdei kerékpárút átadásán Csákváron 2024. június 5-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)