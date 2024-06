Latorcai Csaba: A békét meg kell őrizni

A békét meg kell őrizni – hangsúlyozta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP ügyvezető alelnöke kedden a Pest vármegyei Kartalon.

Latorcai Csaba a nemzeti emlékezet napján, a felújított kereszt ünnepélyes átadásán úgy fogalmazott: tanuljunk a nemzet történelméből, és kövessünk el mindent, hogy megőrizzük Magyarországot a béke földjének, „a béke szigetének”, kereszténynek és magyarnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyarok – évezredes történelmi örökségükre építve – határokon átívelően tudtak egymással összekapaszkodni.

A trianoni békediktátum megmutatta – mondta –, ha egy ország irányát veszíti, ha – akár csak néhány hónapra – megtagadja hagyományait, kultúráját, kereszténységét, kiszolgáltatottá válik a nagyhatalmak kényének-kedvének. És a nagyhatalmak – folytatta – az ilyen országokat igyekeznek „a történelem szemétdombjára kidobni”. Hangsúlyozta, velünk, magyarokkal ez nem sikerült.

Az államtitkár kiemelte, hogy „volt magyar feltámadás”

– ezt szimbolizálja a két évvel a trianoni békediktátum után állított kereszt is –, Bethlen István, Klebelsberg Kuno romjaiból, szinte főnixmadárként támasztották fel a kis Magyarországot.

Azért tudták ezt megtenni – mutatott rá –, mert visszatérítették a nemzetet ezeréves keresztény gyökereihez. Jóllehet az országot megcsonkították, a nemzetet nem tudták „széttiporni”.

Latorcai Csaba hátborzongatónak nevezte a történelmi párhuzamokat: akárcsak 1919 kommunistái, ma is vannak olyan magyar emberek, akiknek sokkal fontosabb idegen eszmék kiszolgálása, mint a nemzet egységének és történelmi, kulturális, hitéleti, keresztény hagyományaink ápolása és átadása – jelentette ki.

Mindegy, hogy ideológiai elkötelezettségből vagy fizetségért árulják el a hazát, az árulás az árulás – állapította meg. Közölte: ahogy 1920-ban a nemzeti tragédiát a háború hozta magával, „most is egy háború réme kering körülöttünk”. A feladat ugyanaz – mondta –, a békét meg kell őrizni.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ügyvezető alelnöke szólt arról is, hogy az Európai Unió letért a kereszténydemokrata alapító atyák örökségének útjáról, és a béke mindenáron megőrzése helyett a háború legnagyobb szószólójává, a háború „szálláscsinálójává” vált. Európa nyugati felének vezetői „háborús pszichózistól fűtve a háborúért uszítanak” – jelentette ki.

Hangsúlyozta: „Június 9-én lehetőség van megálljt parancsolni nekik.”

Azt mondta, Európa számára a jövőt egyedül a keresztény kultúrához történő visszatérés jelentheti. Egyúttal szorgalmazta a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselőjelöltjeinek, polgármesterjelöltjeinek és önkormányzati képviselőjelöltjeinek támogatását.

Gaal Gergely, a KDNP Pest vármegyei elnöke egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt ötszáz évben általában nem kérdezték meg a magyaroktól, mit szeretnének. Nagyhatalmak, birodalmak akarták irányítani a magyarok sorsát – jegyezte meg.

A KDNP-s politikus úgy vélekedett, most olyan ritka lehetőség adódik, hogy „mi magunk beleszóljunk a saját jövőnkbe, és ezáltal nemcsak a saját hazánk jövőjébe, hanem Európa jövőjébe is. Rajtunk is múlik, rajtunk, magyarokon, hogy milyen lesz Európa jövője, hogy Európa képes-e a békét választani vagy a háború mellett teszi le a voksát” – fűzte hozzá.

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét az Országgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította a nemzeti összetartozás napjává. A most megszépült keresztet 1922-ben állították, felújítása a KDNP 2022-ben meghirdetett Fogadj örökbe egy keresztet! elnevezésű országos akciója részeként történt.

Kiemelt kép: Latorcai Csaba a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP ügyvezető alelnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)