Vitézy Dávid: Budapesten ma biztonsági és köztisztasági válság van a tömegközlekedésben

Biztonsági és köztisztasági válság van ma a budapesti közösségi közlekedésben, ezen változtatni kell, és erről szól a BKK-rendészet létrehozásának javaslata – jelentette ki Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelölje hétfőn budapesti sajtótájékoztatóján.

Vitézy Dávid elmondta, javaslata szerint a BKK-rendészetet a fővárosi önkormányzati rendészeten belül jönne létre, és az egység legalább kétszáz fős lenne. Ez biztosítaná, hogy a nap 24 órájában a BKK összes „kékvillogós autójában” legyen rendészeti jogkörökkel bíró hatósági személy, aki azonnal intézkedni tud, amint a tömegközlekedési eszközökön az utazási feltételeket valaki nem tartja be – közölte.

Vitézy Dávid kiemelte: a BKK utazási feltételei hosszú évek óta változatlanok, ezeket a szabályokat be kell tartani és be kell tartatni. Az utazási feltételek betartatása nem rendőrségi, hanem fővárosi feladat – mondta a főpolgármester-jelölt hozzátéve: ma ezt a feladatot nem látja el senki.

Úgy fogalmazott, „az utasok és a villamosvezetők is magukra vannak hagyva”. Vitézy Dávid közölte, a szakszervezetek segítségével a birtokába került dokumentum szerint két hónap alatt hétszáz olyan eset történt, amikor érdemi beavatkozásra volt szükség.

Karácsony Gergely főpolgármester „letagadta a probléma súlyát”,

miközben a BKK jelzett erről – mondta. Kijelentette: megválasztása esetén az első dolga lesz a BKK-rendészet létrehozása.

A javaslat nem hajléktalanellenes, hanem utasbarát – tette hozzá Vitézy Dávid, aki kiemelte: a BKK-rendészet létrehozása megteremti annak a lehetőségét, hogy ne kelljen mindig rendőrt hívni az utazási feltételek be nem tartása miatt.

Ungár Péter, az LMP társelnöke arról beszélt, Vitézy Dávid a regnáló főpolgármesterrel, Karácsony Gergellyel ellentétben nem tagadja el azokat a problémákat, amivel a közösségi közlekedést használók szembesülnek.

Az utazóknak csak olyan főpolgármester tud megoldásokat adni, aki „legalább a problémákat képes felismerni”

– mondta. Szavai szerint napi szinten problémát okoz a biztonságos utazás a közösségi közlekedés járatain.

Ungár Péter azt mondta, a főpolgármester első reakciója a BKK-rendészet létrehozására az volt, hogy „elkezdett politikailag korrekt dolgokat mondani, elküldött mindenkit a fenébe”, illetve eltagadta azt: létezik az a probléma, hogy a közösségi közlekedésben egyre kevésbé van rend és tisztaság.

Megjegyezte azt is, hogy Karácsony Gergely most már talán megpróbál kihátrálni ebből az álláspontjából. Ungár Péter szólt arról is, hogy szerinte nem egy zöld főpolgármester az, aki járatritkításokat akar végrehajtani. Ezt csak Vitézy Dávid „vezetésével tudtuk megakadályozni” – mondta.

A politikus úgy fogalmazott: „aki nem hajlandó a problémák létét tudomásul venni politikailag korrekt és egyéb gondolatai miatt, az nem alkalmas arra, hogy (…) a budapestiek ismét bizalmat szavazzanak neki”.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület által támogatott főpolgármester-jelölt beszél A közösségi közlekedés nem hajléktalanszálló! című, akcióval egybekötött sajtótájékoztatón a Blaha Lujza téren (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)