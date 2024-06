Négyszáz egyetem hallgatói versenyeznek Miskolcon és Debrecenben az Egyetemi Európai Játékokon

Több mint 900 edző, bíró és sportszakember, 3800 sportoló, valamint mintegy 1000 önkéntes bevonásával zajlik majd az Egyetemi Európai Játékok (EUSA) július 12. és 24. között Miskolcon és Debrecenben – közölték a szervezők hétfőn a Miskolci Egyetemen tartott sajtótájékoztatón.

Elmondták, az idei EUSA Magyarország legnagyobb létszámú sporteseménye az 1965-ös nyári Universiade óta. A kéthetes megméretésen tizenhét sportág szerepel, a két megyeszékhelyen negyven ország négyszáz egyetemének hallgatói vesznek részt.

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta, a kormány 20 milliárd forinttal támogatta a Miskolci Egyetemet az infrastrukturális fejlesztésekre és további két és fél milliárdot fordíthat az intézmény a szervezési költségekre.

Legyenek a magyar fiatalok a legsikeresebbek

– emelte ki az államtitkár. Hozzátette, ehhez a tudás és kreativitás mellett egy olyan egészségre is szükség van, aminek az alapja a sport. Hankó Balázs leszögezte, fontos hogy a hallgatókban kialakuljon a kötődés is az intézmények irányába.

Az államtitkár közölte, a felsőoktatásban minden egyes képzési terület részévé vált a sport. Úgy fogalmazott, a sportolással kapcsolatos infrastruktúra folyamatosan megújul az egyetemeken, továbbá évente két és fél milliárd forintot fordítanak az egyetemi sportaktivitásra.

Kijelentette, külön forrást biztosítanak arra, hogy azoknak az egyetemi sportolóknak, akik a magyar sportot viszik előre olyan egyéni tanrendet biztosítsanak, ami a sportpályafutást és a diplomát is egyszerre támogatja.

Mocsai Lajos, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, a magyar egyetemi sport be tudja bizonyítani, hogy ezeken a területen is Európa élmezőnyéhez tud tartozni. Hozzátette, a fizikai teljesítmény pozitív hatással bír a kognitív teljesítményre is. Az EUSA kapcsán azt mondta, három éve folyamatosan készülnek az eseményre.

Baji Balázs, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy az egyetemi sporteseményeknek közösségépítő szerepe is van. Fontosnak nevezte, hogy minél többen megmaradjanak a sport mellett akkor is, amikor már befejezik felsőoktatás tanulmányaikat.

Az Európai Egyetemi Játékok részeként Miskolcon a röplabda, a sakk, a cselgáncs, a kick-box, a karate, a kosárlabda, a tenisz, a vízilabda, a strandröplabda és a tekvondó lesz látható.

Debrecenben a futsal, a labdarúgás, a 3×3 kosárlabda, a kézilabda, a tollaslabda, az asztalitenisz és a para-asztalitenisz, valamint a strandkézilabda mérkőzéseit rendezik meg.

Az EUSA-n 22 hazai felsőoktatási intézmény 700 résztvevője lesz jelen, ami a játékok történetének legnagyobb létszámú magyar küldöttsége. A játékok kabala figurája a Demi névre hallgató hiúz, melynek nevét a két város nevének első két-két betűje adja.

Kiemelt kép: Baji Balázs, a Nemzeti Sportügynökség sportszakmai és sportstratégiai vezérigazgató-helyettese, Mocsai Lajos, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke, Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója, a szervezőbizottság vezetője, Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkára, Kiss János fideszes országgyűlési képviselő és Kalmár Zsolt, a Miskolci Egyetem gazdasági vezetője az Európai Egyetemi Játékok 2024 szervezőbizottsága sajtótájékoztatóját követően a Miskolci Egyetemen (Fotó: MTI/Vajda János)