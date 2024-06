Veszélyes időjárás jön hétfőn: másodfokú figyelmeztetést adtak ki több vármegyére

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki a déli országrészben hétfőn. Az északnyugati vármegyékben felhőszakadás veszélyére figyelmeztet a HungaroMet Zrt.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Tolna vármegyék területén hétfőn hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Emiatt az öt vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, az ország többi részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt.

(Fotó: met.hu)

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye területére felhőszakadás veszélye miatt adtak ki másodfokú figyelmeztetést hétfőre; itt az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Pest, Somogy, Tolna, Vas és Zala vármegye területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hétfőre.

Az előrejelzés szerint hétfőn a késő délelőtti óráktól sokfelé várható zápor, zivatar kialakulása, a zivatarokat általában viharos, óránkénti 60 kilométere sebességet meghaladó széllökés, apró szemű jég, valamint felhőszakadás kísérheti

Elsősorban a Dunántúl északi felén az egymást követő, illetve adott pont felett többször képződő zivatarok miatt lokálisan 50 millimétert meghaladó csapadékösszeg is előfordulhat.

Hétfőn a késő délutáni, kora esti órákban nagyobb eséllyel délen, délkeleten heves zivatarok kialakulhatnak, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé haladhatnak. A rendszer elsődleges veszélyforrása az esetleges erősen viharos, óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó szélroham lesz, de nagyobb, akár két centiméteresnél is nagyobb jég, valamint felhőszakadás is társulhat hozzá. A zivatartevékenység éjszaka is folytatódik – írták.

Kiemelt kép illusztráció.