Békemenet: A nemzetközi lapok szerint a magyarok ismét megmutatták a világnak, hogy békepártiak

Amerikától Oroszországig nagy terjedelemben foglalkozott a nemzetközi sajtó Orbán Viktor miniszterelnöknek a békemeneten elmondott beszédével. A lapok kiemelték, hogy a rendezvényen egyértelműen megfogalmazódott az az üzenet, hogy az európai uniós választás tétje a háború és béke kérdése. Hazai elemzők szerint a többszázezres megmozduláson a magyarok ismét megmutatták a világnak, hogy békepártiak, és hogy nem akarnak belesodródni a háborúba.

Zsúfolásig megtelt a rakpart, tömeg a Margit-hídon és a szigeten is – így nézett ki Budapest belvárosa szombaton kora délután a békemenet idején.

A menet a város egyik jelképétől a Lánchídtól indult, és ikonikus épületek előtt is elhaladt. A részvevőkhöz még az utolsó percekben is sokan csatlakoztak az ország minden tájáról, és a külhonból is.

Emellett idén olyan családok is részt vettek a békemeneten, akik tavaly a magyar kormány segítségével jutottak haza Izraelből, miután kitört a háború. Ők azt mondták: hálásak a magyar segítségért, fontos számukra, hogy

kiálljanak a béke mellett és gyermekeiket is megvédjék a háborútól.

„A gyerekek egy része az egyik bunkerben, a másik része egy másikban. Azt se tudod, hol vannak, és hogy mi lesz a következő percben. Akkor tudod értékelni, miután hazatérsz, hogy szabadon sétálhatsz az utcán, és biztonság van” – mondta a háború kitörése után hazajutott magyar nő.

A Duna mentén vonuló békemenet több kilométer hosszú volt, közben sok fiatalt és családot lehetett látni. A szülők azt mondták, a gyermekeiknek is szeretnék átadni az esemény legfontosabb üzenetét.

„Látják, hogy családdal jöttünk ki, és hogy milyen fontos kiállni az igazunkért és megmutatni azt, hogy a béke mellett itt Magyarországon van támogatottság” – hangoztatták többen is.

Orbán Viktor beszéde közben a margitszigeti Alsó-nagyrét is megtelt. Az emberek piros-fehér-zöld zászlókat lengetve, sokszor ujjongva és tapsolva hallgatták a kormányfő beszédét, aki elmondta:

a békéről való lemondás az Ukrajnáért vállalt halált jelenti, de mi nem megyünk háborúba.

„Akarunk-e magyar vért adni Ukrajnáért? Nem akarunk. Nem megyünk háborúba, és nem fogunk másokért idegen földön meghalni. Ez a magyarok igazsága, és most az a dolgunk, ha a jóisten megengedi, hogy a magyarok igazságát Európai igazsággá tegyük” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Nyolc nappal az EP-és önkormányzati választás előtt Orbán Viktor megerősítette, hogy katonák helyett a békepárti szavazók mozgósítására van szükség – írta a Békemenet után az Alapjogojért Központ. A közlemény arra is kitért: Európa legnagyobb békepárti megmozdulásán többszázezres tömeg állt ki a kárpátaljai magyarok és Európa védelme mellett. Hozzátették: A mostani tizedik békés demonstrációra azért volt szükség, mert az Európai Unióban a háborúpárti kórus hangjai igyekeznek mindenkit elnyomni. Velük ellentétben a magyar nemzeti érdek a béke támogatása és az európai háborús pszichózis elutasítása.

„Sorsdöntő választás és sordöntő év előtt állunk” – erről már a Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum alapítója beszélt a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Fricz Tamás rámutatott:

azok, akik a béke pártján állnak erőt fognak meríteni a békemenetből.

„Most többszörösen fontos a név. Egyrészt a politikai tartalom miatt, ami ebben a jelenlegi európai és háborús helyzetben különösen nagy jelentőséget kap, másrészt pedig a menetünk mindig békés. Ez egy fantasztikus dolog, hogy békeszerető, nyugodt emberek látogatnak el a menetre, akik öszetartanak, hisz ez egy érzelmi és értékbeli közösség” – mondta Fricz Tamás.

A politológus szerint a jövő heti szavazáson Európai Unió jövője a tét. Ez fogja ugyanis meghatározni a háborúpárti és a békepárti tábor közötti harcnak a végső kimenetelét.