Újabb részletek derített ki a Magyar Péter bizalmasának milliárdos csalásáról

Túl jószívű, nem is ért a pénzügyekhez. A Magyar Nemzet szerint egyebek mellett ezekkel mentegették letartóztatása után annak a milliárdos csalássorozatnak a kitervelőjét, akinek bűnbandája 1200 embert vert át az elmúlt években. A lap emlékezet: az országos piramisjáték-biznisz miatt végül rengeteg ember, köztük Magyar Péter bizalmi embere is a vádlottak padjára került. S. Máriát négy évre ítélték.

Újabb részletek derített ki a Magyar Nemzet arról a milliárdos csalássorozatról, amiben a lap szerint Magyar Péter bizalmasa is a vádlottak padjára került. S. Máriát 4 év fegyházbüntetésre ítélték. A lap emlékeztet: a csalássorozat szálai a 2010-es évekig vezetnek vissza. Ekkor döntött úgy egy nagykátai ikerpár, hogy kiépít egy egész országon átívelő piramisjátékot.

„Villanyszerelő volt, nem értett a pénzügyekhez ”

– idézte a cikk írója mit mondott a milliárdos piramisjáték miatt 2012-ben elfogott F. Attiláról az akkor még szabadlábon lévő ikertestvére, aki nem sokkal később ugyancsak rács mögé került. F. László azzal is mentegette fivérét – teszi hozzá a szerző – , hogy

ő nem ért a banki ügyletekhez, ugyanakkor túl jószívű, könnyen megbízik az emberekben.

Sőt, a férfi arról is panaszkodott, hogy elfogásakor csak százezer forint volt F. Attila zsebében. A Magyar Péter bizalmasát, S. Máriát is a soraikban tudó banda megszámlálhatatlan embert vert át, köztük ismert embereket és alvilági figurákat is – olvasható a cikkben. A cikk írója kiemeli: az ikerpár által irányított szervezet csaknem nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de a feltételezhetően külföldre került pénzből alig került elő valami.

