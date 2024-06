Tűzfalcsoport: Csaknem egymilliárd forintból gazdálkodott tavaly a a Gulyás Márton-féle Partizán, amelynek a fele külföldről érkezett

Csaknem 1 milliárd forintból gazdálkodott tavaly a Gulyás Márton-féle Partizán, amelynek a fele külföldről érkezett – számol be róla a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó portál azt írja: összesen 902 millió forint támogatást kaptak „valahonnan” Gulyásék, ebből több mint 570 milliót külföldről. Gulyás Márton korábban azt mondta: ez egy drága műfaj, támogatóként pedig a sor végén ott van Soros György is, ezt kár eltagadni – közölte az M1 Híradó.

Felajánlásokért kalapol a Partizán szerkesztősége az M1 Híradóban bemutatott videóban. A csatornán több ehhez hasonló kisfilmben is elhangzik a kérés: küdjenek pénzt az emberek. Az adományok gyűjtését egy másik a videóban például azzal indokolják, hogy vidéken is szeretnék népszerűsíteni magukat. 2022-ben is hasonlóra vállalkozott a csatorna – akkor egy hatalmas kamionnal járták az országot, a kampányt Gulyás Márton a Partizán történetének legnagyobb szabású vállalkozásaként emlegette.

„Külföldi pénzből, épp a választások előtt nőtt óriásit a Gulyás Márton-féle Partizán”

– erről írt akkor a Mandiner. A portál arra hívta fel a figyelmet, hogy egy év alatt óriási bővülésen ment keresztül az egykori baloldali aktivista csatornája, nem véletlenül. A Mandiner összesítése szerint több Soros Györgyhöz köthető szervezet is felbukkant a támogatók között. Ilyen például a Marshal Fund, amelyenek donorlistáján közvetlenül is szerepel a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány.

Gulyás Márton akkor el is ismerte, hogy külföldi alapítványok, köztük amerikai, magát függetlennek mondó, nonprofit szervezetek támogatják az általa készített műsort. Olyannyira, hogy miközben a csatorna mögött álló alapítvány pénzügyi beszámolója szerint a műsor készítői 2020-ban mindössze 5,4 millió forintból gazdálkodhattak, addig forrásaik egy év alatt ötvenszeresére nőttek, 2021-re, vagyis az országgyűlési választás előtti évre már a 272 millió forintot is meghaladták. A Tűzfalcsoport szerint ez a minta folyatódott a választások után is.

2023-ra már csaknem egymilliárd forintból gazdálkodott a Partizán, amelynek fele külföldről érkezett

– erről ír most az oknyomozó portál. Ahogy fogalmaznak: bár 2023 nem volt választási év,

a külföldi adományozók mégis alaposan kitömték Gulyás Márton csatornáját.

A Partizán mögött álló alapítvány beszámolója alapján összesen

902 millió forint támogatást kaptak „valahonnan” Gulyásék.

Csakhogy ennek az összegnek mindössze egynegyede származott a nézőktől, értékesítésből pedig, mindössze 6 millió forintot kerestek.

A beszámolóban a külföldi támogatások sorában több mint 570 millió forintos összeg szerepel, az azonban nem derül ki, hogy pontosan kitől kaptak pénzt.

A Tűzfalcsoport ugyanakkor emlékeztet Gulyás Márton egy 2023-ban elhangzott mondatára. Az egykori baloldali aktivista interjúban úgy fogalmazott – idézzük – „Ez egy drága műfaj. Közéleti videót csinálni olyan, hogy arra nem jön se hirdető, se szponzor. Tehát végső soron ott van a sor végén Soros György is, ezt kár eltagadni.”