Rengeteg fiatal és családos vonult magyar zászlók és háborúellenes táblák alatt a békemeneten

Lobogtak a nemzeti színű zászlók, készültek a fotók, a videók és zengtek Magyarországot éltető rigmusok. Bár az eső többször is eleredt, már jóval az indulás előtt megtelt a Lánchíd pesti oldala.

„No Gender, No migration, No war!” – az emberek ezt írták tábláikra. De a zászlókon és transzparenseken azok a helységnevek is szerepeltek, ahonnan érkeztek résztvevők.

– mondta ifjabb Lomnici Zoltán, a felvonulást szervező CÖF-CÖKA szóvivője.

A szervezők azt mondták, az idei különleges Békemenet, ahol a magyar emberek megmutathatják a világnak, hogy békepártiak.

„Végig kell gondolnia a világnak, hogy rossz felé megyünk. A háborút el kell felejteni, a tűzszünet mellett vagyunk, a szabadság mellett, a szuverenitás miatt és ezt természetesen nem önzően, hanem kiterjesztve egész Európára” – hangsúlyozta Csizmadia László, CÖF alapítója.

❗️Pro-peace protest in Budapest, Hungary! It’s time for Brussels to hear the citizens’ voice: we want ceasefire in Ukraine, and not war! #ukraine #ukrainerussiawar #budapest #hungary @Europarl_EN pic.twitter.com/UTFkX5NLwj

— Hidvéghi Balázs (@BalazsHidveghi) June 1, 2024