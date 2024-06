Jön az eső és a viharos széllökés

Heves zivatarokkal érkezik a nyár.

Az országon éjszaka átvonult zivatarzóna reggel várhatóan az északkeleti országrészt is elhagyja.

Délnyugat felől azonban újabb hullámban érkeznek záporok, zivatarok, melyek a délelőtt folyamán a Dunántúl északi, északkeleti felére, illetve a főváros térségébe helyeződnek át.

A zivatarokat szombat délelőttig erős, viharos (50-80 km/h) széllökés, intenzív, felhőszakadásszerű csapadék (~ 15-30 mm, lokálisan néhol > 30 mm), illetve minimális eséllyel jégeső (< 1 cm) kísérheti. A késő délelőtti, déli óráktól nagyobb számban az ország északkeleti harmadán és északnyugaton alakulhatnak ki zivatarok, melyek északkeleti, keleti irányba haladnak. A déli, délutáni órákban az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében helyenként heves zivatarok (> 90 km/h széllökés, > 2 cm-es jégátmérő) is előfordulhatnak.

A késő délutáni órákra várhatóan északkeleten csökken a zivatarok számossága, az Észak-Dunántúlon, a főváros térségében és az Északi-középhegység nyugati részein viszont északnyugat felől egyre többfelé lehet számítani előfordulásukra. Az esti órákban fokozatosan mindenütt lecseng a zivatartevékenység az országban.

Országos előrejelzés: szombat estig

Erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Több helyen kell záporra, zivatarra számítani, helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délnyugati, déli tájakon délután már kisebb eséllyel és számban valószínű csapadékgócok kialakulása. A délnyugati szél zivataroktól függetlenül is megerősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 20 és 25, délkeleti felén 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.