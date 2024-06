A helyszínről jelentjük: Hamarosan elindul a tizedik békemenet

Már elkezdtek gyülekezni a résztvevők a Lánchíd pesti oldalán, ahonnan 13 órakor elindul a békemenet. A „Magyarország maradjon a béke szigete!” mottóval meghirdetett megmozdulás résztvevői a Margitszigetre vonulnak, ahol 15 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet, amit az M1-en és hirado.hu-n is élőben közvetítünk.

Az M1 tudósítója a Lánchíd pesti oldalán jelentkezett be. Elmondta: a gyülekező 11 órakor kezdődött hivatalosan, de már órákkal azelőtt is érkeztek az emberek a tizedik Békemenetre. A szervezők szerint a mostani minden idők legnagyobb békemenete lesz. A menet 13 órakor indul a Lánchíd pest hídfőjétől végig az alsó rakparton, majd a Margit-hídon át érkeznek meg a Margitszigetre. Orbán Viktor miniszterelnök 15 órakor mond majd beszédet, melyet az M1 és a hirado.hu is élőben közvetít.

A szombati békemenet legfontosabb célja világossá tenni, hogy most már tényleg a háború és a béke között egyensúlyozunk – jelentette ki a miniszterelnök pénteken, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Kiemelte, noha sokan állítják – különösen Nyugat-Európában és az általuk fizetett baloldalon –, hogy nincs közvetlen háborús veszély, ki kell mondani, hogy igenis van. A háborús veszélyről pedig azok tudnak nyilatkozni, akik a leginkább fenyegetve érzik magukat, vagyis az emberek, a nép. A miniszterelnök hozzátette, a magyarokban erős a békevágy, és „mi nem hisszük azt, hogy Európa kibírna még egy háborút”.

Kitért arra is: az európai parlamenti választások előtt egy héttel a békemenet emlékeztethet bennünket arra, hogy mégiscsak az Európai Uniót alapító atyáknak volt igazuk, akik abból indultak ki, hogy Európa nem bír ki még egy háborút.

Az eseményt szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szóvivője ifjabb Lomnici Zoltán, a Kossuth Rádióban korábban arról beszélt: minden idők legnagyobb békemenetére készülnek. Az alkotmányjogász elmondta, a június 1-jei esemény annyiban mindenképpen más lesz az eddigiekhez képest, hogy új útvonalon, új helyszínen tartják meg, a „béke szigete” szimbóluma alatt zajlik.

Az emberek bíznak abban, hogy a miniszterelnök hazánkat kívül tudja tartani a háborúból – tette hozzá ifjabb Lomnici Zoltán. Reményei szerint a tömeg önmagában is megtestesíti ezt, a békére vágyó erőt.

A demonstrációra 11 óra óta várják a résztvevőket a Lánchíd pesti oldalán kijelölt gyülekezőhelyen. A békemenet innen 13 órakor indul az idősebb Antall József rakpart, Jászai Mari tér, Margit híd útvonalon keresztül a Margitszigetre, ahol 15 órától beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.