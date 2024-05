Vitályos Eszter: Az elmúlt egy évben csaknem ötezer új bölcsődei férőhely jött létre az országban

Az elmúlt egy évben csaknem ötezer új bölcsődei férőhely jött létre az országban – jelentette ki a kormányszóvivő pénteken Jászkiséren.

Vitályos Eszter, a megújult városi bölcsőde ünnepélyes átadóján elmondta: a bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek száma 2010-hez képest megduplázódott, már több mint hatvanötezer férőhely áll rendelkezésre az országban. Az intézmények, szolgáltatások száma pedig több mint négyszeresére nőtt – tette hozzá.

A három év alatti gyermekek több mint 23 százaléka számára elérhető már a bölcsődei ellátás valamelyik formája Magyarországon, ez 2010-ben csak mintegy 11 százalékuk számára volt elérhető – számolt be. Az országos lefedettség is folyamatosan javul, ennek köszönhetően 2024. áprilisban már több mint 1150, azaz minden harmadik településen biztosított a bölcsődei ellátás – közölte, megjegyezve: ez 2010-hez képest három és félszer annyi települést jelent az országban.

Már nincs olyan járás, ahol ne lenne bölcsődei intézmény, bölcsődei szolgáltatás

– hangoztatta. Elmondta, hogy a kapacitásbővítés és fejlesztés továbbra is folyamatos, jelenleg is több ezer férőhely építése zajlik. A bölcsődei dolgozók anyagi megbecsülése terén is értek el jelentős eredményeket: a bölcsődei szakemberek bére 2010-hez képest 2024-re átlagosan több mint négyszeresére emelkedett – tájékoztatott, hozzátéve: ezen a területen is rengeteg még a tennivaló, és folytatják a fejlesztéseket.

Szólt arról, hogy Jászkisér igazi összetartó közösség. „Ha ezek a nehéz idők, amelyeket most élünk, valamire megtaníthattak bennünket, akkor az biztos, hogy elsősorban arra, hogy nincsenek fontosabbak a közösségeinkél” – fogalmazott. Szavai szerint azt a születésünk pillanatától tudjuk, hogy nincsen fontosabb a családunknál, szülőként megtanuljuk, hogy nincsenek fontosabbak a gyermekeinknél. Hozzátette: büszkeséggel tölti el, hogy egy olyan kormánynak dolgozhat, amelynek nincsenek fontosabbak a magyar családoknál, a magyar embereknél.

A kormányszóvivő kitért arra, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sorra épülnek, szépülnek a bölcsődék. A bölcsődei program segíti a család melletti munkavállalást, biztosabbá teszi a család boldogulását, megélhetését is. A szülők részéről az elmúlt időszakban egyre nagyobb igény fogalmazódott meg a bölcsődei ellátás bővítésére, Jászkiséren is – mondta. Ezeket figyelembe véve az önkormányzat pályázatot nyújtott be, és a családbarát fejlesztés megvalósítására több mint 143 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el – tájékoztatott. A megújult jászkiséri bölcsődében minden a legkisebbek fejlődését, biztonságát és boldogságát szolgálja – jegyezte meg.

A bölcsődében dolgozók odaadása, szakértelme és lelkesedése elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a bölcsőde valóban otthonos és támogató környezet legyen minden kisgyermek számára

– fűzte hozzá.

Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője a magyar családtámogatási rendszert a világban egyedülállónak nevezte. Beszélt arról, hogy több bölcsőde is épült, megújult az elmúlt időszakban a Jászságban is.

Lukácsi György Sándor, Jászkisér polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta , hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert 143 millió forint vissza nem térítendő, százszázalékos támogatásból újult meg a városi bölcsőde. A korábban 26 férőhelyes intézmény a beruházás eredményeként 38 férőhelyessé bővült. A bölcsőde épületének története van, amely 1952-ben kezdődött – mondta, hozzátéve: ma már a gyerekeknek 21. századi körülményeket tudnak biztosítani.