Menczer Tamás: Június 9-én a béke mellett álljunk ki!

Csak akkor tudunk kimaradni a háborúból, ha június 9-én a magyar emberek világos igent mondanak a békére – hangsúlyozta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a pilisjászfalui egészségház és bölcsőde átadásáról szóló pénteki sajtótájékoztatón.

Menczer Tamás azt mondta: erősek a háborúpárti törekvések Európában. „Szörnyű veszélyes terveket, világháborús, sőt atomháborús készülődést láthatunk” – fogalmazott, hozzátéve: ezért fontos, hogy június 9-én a béke mellett álljunk ki.

Kijelentette, a háborúpárti erők szerint addig kell folytatni a háborút, ameddig Ukrajna nem győz. „Azonban mindenki tudja, a háborúpárti erők is, hogy Ukrajna soha nem fog győzni” – mondta, hozzátéve: a háborúpártiak szerint európai sorozást kell bevezetni, aminek keretében a nőket is be kell sorozni, és a katonákat be kell küldeni Ukrajnába.

„Ha ez a háború eszkalálódik és terjed – aminek nagy a veszélye -, akkor sajnálatos módon nem fejlesztésekről fogunk beszélni, nem egészségházról, nem bölcsődéről, hanem arról, hogy mit veszítettünk el” – magyarázta a kommunikációs igazgató, aki azt kérte az emberektől: vegyenek részt június 9-én a választáson, és ha egyetértenek a kormánypártok békepárti álláspontjával, akkor támogassák Orbán Viktort, illetve a békepárti erőket.

Kitért arra is: szombaton Európa legnagyobb Békemenetét fogják megtartani, ahol a béke erejét akarják megmutatni.

Menczer Tamás beszámolt arról, hogy a pilisjászfalui egészségház felújításával színvonalasabb, komfortosabb és kényelmesebb egészségügyi ellátásban részesülhetnek a helyiek; a háziorvosi rendelő és a védőnői tanácsadó ötvenéves épületének teljes külső és belső felújítása történt meg.

A helyi bölcsődefejlesztésről szólva közölte: két csoportszobás, akadálymentesített, energiatakarékos bölcsődét alakítanak ki, amit a tervek szerint az ősszel vehetnek birtokba a gyermekek.

Menczer Tamás szavai szerint a kormány családtámogatási programjának szerves része a bölcsődei férőhelybővítés; 2010 óta 32 ezerről 65 ezerre emelték a férőhelyek számát országosan. Közölte: az elmúlt időszakban Pátyon, Nagykovácsiban és Perbálon is adtak át bölcsődét, de jelenleg az itteni mellett Piliscsabán is zajlik hasonló építkezés.