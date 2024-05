Hankó Balázs: A megújult szakképzés a magyar fiatalok sikerének garanciája

A megújult szakképzés a magyar fiatalok sikerének garanciája – jelentette ki az innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár a közmédiának nyilatkozva pénteken az érdi Kós Károly Technikum és Szakképző Iskolában.

Hankó Balázs azt mondta, a megújult szakképzés látható az érdi szakképzési centrumban is, ahol a szakmák kiváló művelői mutatják be a diákoknak mindazt, ami sikeressé teszi Magyarországot. A magyar szakképzés a szakmák Európa-bajnokságán ezüstérmes lett, kiváló a magyar modell, amelynek a kulcsa a tudás és a munka, ami előrébb viszi az országot, Érdet, Érd gazdaságát is. Érd jövője összekapcsolódik a szakképzési centrummal, a helyi gazdasági szereplőkön keresztül – mondta Hankó Balázs, célként jelölve meg, hogy a fiatalok helyben legyenek sikeresek. A megújult szakképzés egyszerre ad szakmát, érettségit és továbblépési lehetőséget a felsőoktatásba – hangsúlyozta az államtitkár. Közölte: ma tízből hat fiatal választja a megújult szakképzést, és szerez szakmát, érettségit, valamint – a felsőoktatással való együttműködésben – az utolsó technikumi évet kredittel elismertethetik.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, polgármester-jelölt (Fidesz, KDNP, Nemzeti Fórum, Érted Családbarát Egyesület) arról beszélt, hogy Érd fiatal város, hiszen évente mintegy hétszáz gyermek születik. A jelölt kiemelte: hisz abban, hogy „a tehetség helyben kamatozni tud”. Fontosnak nevezte, hogy a fiatalok minél többet tanuljanak, és aztán olyan színvonalas munkát végezzenek, amellyel a helyi közösséget is gazdagítják.