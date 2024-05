Zsigó Róbert: Kultúránkat nem elég megőrizni, továbbadni és gyarapítani kell

Kultúránkat nem elég csak megőrizni, hanem azt továbbadni és gyarapítani is kell – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Szegeden.

Zsigó Róbert a Cziffra György emlékkoncert-sorozat záróeseményén azt mondta, ismerni a múltat és a kultúrát igazi kiváltság, de feladat annak továbbadása is, „mert mi, magyarok nemcsak megélni és megmaradni”, hanem a jövőt is gyarapítani akarjuk.

Kiemelte: éppen ezért a kormány az európai átlag kétszeresét, a nemzeti össztermék egy százalékát fordítja kultúrára, és a Nemzeti Tehetség Programon keresztül évente 300-350 ezer magyar fiatal felkarolásáról és támogatásáról gondoskodik.

Elmondta, az emlékkoncert-sorozat a felnövekvő magyar tehetségekről, mentoraikról, tanáraikról és általánosságban a magyar kultúra minden alkotójáról szól. Hozzátette, Cziffra György megmutatta, miként lehet a „reménytelenségben is teremteni, a kilátástalanságban is újrakezdeni, a zenével oda is eljutni, azokra is hatással lenni, akiknél minden más lehetőség kudarcra van ítélve.

Zsigó Róbert hangsúlyozta: a zene egyedi helyet foglal el a magyar kulturális örökségben, nem köti sem idő sem tér. „A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be” – idézte Kodály Zoltánt.

Az államtitkár szerint a zenének esélye van rendet és békét teremteni a szívekben, a lelkekben, és esélye van arra is, hogy erősítse a béke iránti vágyat a túl gyors, túl zajos, békétlen, zaklatott világunkban.

Zsigó Róbert elmondta: a koncertsorozat utolsó eseménye nem lezárás, hanem felvezetés a nyári bárzongorista-versenynek és az ősszel útjára induló Cziffra Vándorkiállításnak, amely majd novemberben nyílik meg a Magyar Zene Házában.

A világhírű zongoraművész, Cziffra György művészetének, életének és munkásságának emléket állító, Szegeden végződő koncertsorozatot Balázs János, Miklósa Erika és Gubik Petra közreműködésével tartották meg országszerte öt városban. Korábbi helyszíne Kecskemét, Pécs, Győr és Debrecen volt.