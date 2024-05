Révész Máriusz: Karácsony Gergely óriási károkat okozott a fővárosi kerékpáros közlekedésnek

A Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat óriási károkat okozott a budapesti kerékpáros közlekedésnek, a kerékpárút-fejlesztési uniós pénzek harmadát elvesztette – jelentette ki a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.

Révész Máriusz közölte: miközben Karácsony Gergely szereti úgy beállítani magát, mint akinek szívügye a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, az általa vezetett fővárosi önkormányzat miatt sok valódi kerékpáros fejlesztés meghiúsult Budapesten.

Kiemelte: a 2014 és 2020 közötti időszakban Budapest 8,1 milliárd forint vissza nem térítendő uniós (VEKOP-) támogatásból fejleszthette volna kerékpárút-hálózatát, de ebből az összegből csak 5,8 milliárd forintot volt képes felhasználni.

Révész Máriusz emlékeztetett: a forrásból a Rákos-patak menti útvonal fejlesztését kellett volna megvalósítani, de – Karácsonyék indoklása szerint – az előkészítés elhúzódása miatt a projekt fizikai befejezésére a VEKOP-zárásig nem volt már lehetőség.

Ez a teljes támogatás 29 százalékának elvesztése mellett „azért is fájó”, mert az útvonal az EuroVelo 14 Budapesten átvezető szakasza is egyben, így a mindennapi kerékpározás mellett a turisztikai szerepe is kiemelkedő – értékelt az államtitkár.

Idézte a Magyar Kerékpárosklub értékelését, amely szerint a VEKOP „pénzügyileg és tartalmilag is veszteségnek tekinthető (…), az eredeti tervekhez képest a projektek 70 százaléka elveszett”, így „Budapest eddigi legnagyobb kerékpáros fejlesztési forrása kihagyott lehetőség maradt”.

Az ügynek nincs felelőse – folytatta Révész Máriusz -, a „Gyurcsány-delegáltak azóta is minden hónapban felveszik a fizetésüket a Budapesti Közlekedési Központból”. A fővárosi önkormányzat pedig azt javasolta, hogy mivel az előző forrásokat elvesztették, az új ciklusban próbálják meg újra uniós pénzből finanszírozni a Rákos-patak menti kerékpárút megépítését – mondta.

A források felhasználására a főpolgármester-váltás jelentene garanciát, Szentkirályi Alexandra biztosan nem hagyná elveszni a kerékpárút-fejlesztésre biztosított hazai és uniós forrásokat –

hangoztatta az államtitkár.

Kitért arra: vannak ennél is sokkal rosszabb hatékonysággal felhasznált kerékpárút-fejlesztési források. Még 2019-ben született meg az ő javaslatára az a Tarlós Istvánnal kötött megállapodás, mely szerint a kormány 800 millió forinttal támogatja a főváros EuroVelo útvonalainak fejlesztését, amelyhez a fővárosi önkormányzat ugyanennyi saját forrást is hozzátesz. Az öt évvel ezelőtti megállapodásban a főváros vállalta, hogy megépíti az EuroVelo 6 észak-budai 15 kilométeres szakaszát, továbbá elkészíti az engedélyes és kiviteli tervét több EuroVelo útvonal összesen 21 kilométeres budapesti szakaszának.

„Az előkészítés itt is karácsonyi tempóban halad”

– fogalmazott, jelezve, hogy a vállalt határidőt már kétszer kellett módosítani, így az jelenleg 2025. szeptember 30-a, de mivel még mindig a tervezések zajlanak, az államtitkár további hosszabbítási kérelemre számít.

„A Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat a kerékpárút-fejlesztési uniós pénzek harmadát elvesztette, a kormányzati támogatást öt év alatt sem tudta felhasználni, és a kerékpározás az terület, ami Karácsony Gergelynek a szívügye” – összegzett Révész Máriusz.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd-Zöldek-DK-MSZP főpolgármester-jelöltje sajtótájékoztatót tart a pesti alsó rakpart fejlesztéséről a Jane Haining rakparton 2024. május 26-án. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)