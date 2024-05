Potápi Árpád János: A magyarság államhatárok feletti összetartozása valóság

A magyarság államhatárok feletti összetartozása valóság, egyúttal a személyes és közösségi önazonosság meghatározó eleme – hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Paszabon.

A nemzeti összetartozásról elnevezett park átadásán Potápi Árpád János kijelentette, az elmúlt tizennégy évben azért dolgoztak, hogy ahol magyarok laknak, ott meg tudják élni az összetartozás élményét. A nemzet hálójának szövéséhez az is hozzátartozik, hogy azokat a lehetőségeket, amivel élni lehet, megteremtsék Ebben jelentős szerepe van a kormánynak, a vármegyei és települési önkormányzatoknak, ehhez pedig a kereteket mindannyiunk számára az Európai Unió jelenti – mondta az államtitkár.

Potápi Árpád János leszögezte, a nemzeti összetartozás közelgő napja az emlékezés mellett lehetőséget teremt arra is, hogy az elmúlt évszázad sikereire is tudjunk emlékezni. Azt mondta, ilyenkor a történelmi hőseink mellett azokra az átlagemberekre is gondolnak, akik a nemzetet továbbvitték minden nehézség ellenére. Potápi János Árpád kijelentette, a június 9-i választás mindenki számára döntő nap lesz, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy támogassák azokat, akik a béke oldalán állnak.

„Ez a választás legyen egyben népszavazás is arról, hogy az ország milyen irányba akarja tovább vinni a fejlődését” – közölte az államtitkár. Vinnai Győző (Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési képviselője fontosnak nevezte, hogy egy olyan 1300 fős településen is, mint Paszab, emléket állítanak a magyarság összetartozásának. Román István, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye főispánja arról beszélt, hogy az emlékpark kialakítását is támogató vidékfejlesztési programban az elkövetkezendő időszakban még több forrás áll majd rendelkezésre.

Tajthy Péter (Fidesz-KDNP), Paszab polgármestere elmondta, hogy a parkot mintegy 5 és fél millió forintból valósították meg. A költségeket a vidékfejlesztési program támogatása mellett saját forrásból finanszírozták. A parkban emlékművet és életfát is elhelyeztek. Utóbbit hatvannégy, a történelmi Magyarország vármegyéit szimbolizáló falevél díszíti.