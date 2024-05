Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki több vármegyében is pénteken

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki Baranya és Somogy vármegyék területén pénteken – figyelmeztet a HungaroMet Zrt.

(Forrás: HungaroMet honlapja)

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Baranya és Somogy vármegyében pénteken hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Emiatt a két érintett vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, az ország többi részére zivatar veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, ott elsősorban a villámlás jelent veszélyforrást, emellett eseteként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Az előrejelzés szerint péntekre virradóra délnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, amelynek előterében, illetve a csapadékzónába ágyazva zivatarokra kell számítani, környezetükben – kiemelten a Dunától keletre – viharos, óránkénti 60-80 kilométeres széllökés, jégeső és intenzív, 15-25 milliméter közötti csapadékhullás is előfordulhat.

(Forrás: HungaroMet honlapja)

Átmeneti szünetet követően pénteken a késő délutáni óráktól egy hidegfronthoz kapcsolódóan újabb hullámban érkezhetnek zivatarok, köztük heves zivatarok is, utóbbiakhoz viharos, óránkénti 70-90 kilométeres széllökés, jégeső és felhőszakadás is társulhat. Zivatarokra, intenzívebb zivatarokra – fokozatosan északkelet felé haladva – a késő esti órákban is számítani kell.

Szombaton az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett sok napsütésre lehet számítani. Több helyen kialakulhat záporeső, zivatar, de felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli, később a nyugati szél, zivatarban viharos lökések is lehetnek. A hajnali 10-17 fokról 22-28 fok közé melegszik a levegő.

(Forrás: HungaroMet honlapja)

Vasárnap gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, és csak néhol valószínű zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a délnyugati, nyugati szél. A minimum-hőmérséklet 8-15, a csúcsérték 23-29 fok között várható.