Folytatódik a kora nyári idő, de lesz némi csavar benne

A napsütés mellett továbbra is a záporok, zivatarok maradnak a slágerlista élén. A hőmérséklet nem változik, marad a kora nyári, fülledt idő.

A többórás napsütés mellett fátyolfelhők lesznek az égen és erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés – írja a HungaroMet.

(Fotó: met.hu)

Utóbbiból késő délelőttől egyre több helyen, nagyobb számban a Budapest-Szeged vonaltól keletre pattannak ki záporok, zivatarok. Emellett helyenként a Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint a Dél-Alföldön is előfordulhatnak csapadékgócok. A zivatarokat intenzív csapadék és erős vagy viharos széllökés kísérheti. Zivataroktól függetlenül legfeljebb időszakos szélélénkülés fordulhat elő. A hőmérséklet délután 24 és 29, késő este 15, 21 fok között valószínű.

(Fotó: met.hu)

A délután képződött gomolyfelhők a legtöbb helyen összeesnek, és a záporok, zivatarok számossága is csökken. Leginkább északkeleten és a Dél-Alföldön viszont tovább is megmaradhatnak. Ezzel együtt délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet,amiből hajnalban a Dunántúlon eső, zápor is előfordul.

(Fotó: met.hu)

A délire forduló szél többnyire mérsékelt marad, szélerősödés csak zivatarok környezetében lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.

Kiemelt kép illusztráció, fotó: MTI/Balogh Zoltán