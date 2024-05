Bővülő hálózattal és megduplázott bevétellel zárta a TritonLife magánegészségügyi szolgáltató 2023-at

Megduplázta bevételét és jelentősen bővítette hálózatát a magyar tulajdonosi hátterű TritonLife csoport tavaly – közölte a magánegészségügyi szolgáltató az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint csaknem 35 milliárd forint nettó árbevételt ért el a csoport 2023-ban az egy évvel korábbi 17,5 milliárd forint után.

A TritonLife a többi között három diagnosztikai központtal és egy új magánkórházzal bővült tavaly, emellett a cégcsoporthoz került 22 dialízisközpont, Miskolc legnagyobb járóbeteg-ellátója és az Istenhegyi Magánklinika is.

A különböző szakterületeken végzett műtétek száma 12 ezerre nőtt a 2022-es 9600-ról, és félmillió orvos-beteg találkozót bonyolítottak az előző évi 400 ezer után. A csoport által foglalkoztatott orvosok és szakdolgozók száma 2500-ra emelkedett a 2022-es 1200-hoz képest – ismertették.

Idén már 10 városban van jelen a TritonLife, több mint 70 szakterületen nyújtva komplex szolgáltatást a betegellátásban – írta közleményében a cégcsoport.

Haraszti Péter, a TritonLife csoport alapító-vezérigazgatója úgy fogalmazott: az erőteljes terjeszkedés és a beruházások eredményeképpen a TritonLife mára a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltató, amely a legkomplexebb szolgáltatást nyújtja az országban, lefedi a teljes betegutat a laboratóriumi diagnosztikától a műtéti utókezelésig.

Kiemelte, hogy a magánszolgáltatók között egyedülálló módon a TritonLife az államilag akkreditált szakorvosképzésben is részt vesz gyakorlati helyszínként több fontos szakterületen. Fejlesztésekre tavaly több 5,3 milliárd forintot fordított a magánegészségügyi szolgáltató.

Haraszti Péter jelezte azt is, hogy a megduplázott árbevétel mellett a felvásárolt 22 dialízisközpontot tömörítő Fresenius MC vesztesége miatt a csoport kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) a 2022-es 1,23 milliárd forintról félmilliárd forintra csökkent.

A vezérigazgató szerint azok a cégek működhetnek eredményesen, amelyek komplex szolgáltatásokat nyújtanak és országos lefedettségük is erős. Ennek érdekében tavaly több akvizícióval, stratégiai partnerségi megállapodással, fejlesztéssel, beruházással erősítette pozícióját a TritonLife.

Hozzátette, hogy továbbra is a kereslet növekedésére számítanak, ugyanakkor érzékelik, hogy a szélesedő vevői kör árérzékenyebb a korábbinál. A jobb ár-érték alapú szolgáltatásokra nem alacsonyabb minőséggel, hanem költséghatékonyabb működéssel és innovatív megoldásokkal reagálnak – közölte.

Fábián Lajos, a TritonLife csoport alapító-elnöke és szakmai stratégiai vezetője, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) társelnöke egyebek mellett hangsúlyozta: több százmillió forintos beruházással hozták létre az ország egyetlen emelt szintű (PIC II) koraszülött intenzív osztályát.

A közleményben ismertette, hogy az észak-balatoni régió első, speciális vizsgálatokra is felkészített képalkotó nagydiagnosztikai központja Veszprémben évente 20 ezer vizsgálat elkészítésére készül, tehermentesítve az állami egészségügyet. Miskolci hálózatuk az ország legkomplexebb szolgáltatást nyújtó, integrált magánegészségügyi ellátórendszere az alapító-elnök szerint, ahol a teljes betegút végig követhető.

A több mint egymilliárd forintos beruházással elindított TritonLabs központi laboratóriuma már több mint 60 egészségügyi szolgáltatóval, illetve vérvételi hellyel szerződött a TritonLife csoport 21 ellátóhelye mellett. Hosszú távon évente akár tízmillió teszt elvégzésére is lehetőség nyílik, és az új laboratóriumi hálózatnak köszönhetően már olyan különleges tesztek is elvégezhetők Magyarországon, amelyekhez eddig a legnagyobb szolgáltatók is külföldi laborokba küldtek mintákat – emelte ki Fábián Lajos.