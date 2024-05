Új műsorvezetőtárs Rókusfalvy Lili oldalán a Magyarország Szépében

Nyolcadik alkalommal ad otthont az ország legrangosabb szépségversenyének a közmédia. A Magyarország Szépe című gálaműsort június 23-án este, élőben láthatják a nézők a Dunán. A nemzeti döntőt új műsorvezetőpárosként Rókusfalvy Lili és Kárász Róbert vezeti. A győztes versenyző egy éven át a Miss World Hungary cím birtokosa lesz és lehetőséget kap hazánk képviseletére a Miss World világversenyen.

Júniusban ismét szépségkirálynőt koronáznak a Magyarország Szépe című műsorban a Dunán. Tíz évvel ezelőtt, 2014-ben volt látható először a közmédia műsorán a Magyarország Szépe – Miss World Hungary. A koronavírus járvány okozta kényszerszünet után tavaly ismét nagyszabású televíziós show-ban választották meg az ország legszebb lányát, Hacsi Boglárkát. Az idei évben június 23-án, vasárnap 18:45-től látható élő döntőt a Duna showműsorainak háziasszonya, Rókusfalvy Lili és a képernyőre műsorvezetőként visszatérő Kárász Róbert vezeti. A műsor közösségi média arca a koronáját átadni készülő tavalyi győztes. Hacsi Boglárka rendszeresen bejelentkezik majd a verseny online felületein és kulisszatitkokat is megoszt az érdeklődőkkel.

A házigazdák szerdán sajtótájékoztatón mutatták be a legszebb huszonegy versenyzőt és ismertették a felkészülés és a műsor menetét. Az élő adásban ezúttal is négyszer vonulnak végig a kifutón a hölgyek: a sportruhás fitt tour-ban, a magyar tervezők kreációit bemutató kreatív tour-ban, a lélegzetelállító estélyi tour-ban és a nemzeti öltözékben. A fináléban a zsűri szavazatainak összesítése után a legtöbb pontot szerző versenyző elnyeri a Miss World Hungary címet és a lehetőséget, hogy részt vegyen a nemzetközi döntőn. Idén is lesz közönségszavazás, alapdíjas telefonszámon tudnak voksolni az általuk legszebbnek ítélt versenyzőre. Újdonság, hogy a műsor előtt már egy héttel lehet szavazni, határon innen és túl. Egy számról maximum ötven szavazat küldhető. A nézők választottját Közönségdíjjal jutalmazzák.

A közös felkészülés már elkezdődött: a versenyzők részt vettek fotózásokon, kisfilm forgatáson és hamarosan két hétre a felkészítő táborba vonulnak, hogy zavartalan körülmények között készülhessenek a versenyre. A táborba huszonegyen költöznek, de csak tizenhatan állhatnak a kifutóra az élő adásban, öt lánytól elbúcsúznak a tábor alversenyein. A felkészülésükről egy háttérműsor is készül, amit a döntő előtti napon, azaz június 22-én 19:45-től láthatnak a Duna nézői A királynők útja címmel.

A versenyről

A több mint hetvenéves múltra visszatekintő Miss World halad a korral, ennek egyik kézzelfogható bizonyítéka, hogy a versenyben egyre inkább előtérbe kerül a társadalmi felelősségvállalás fontossága. A Miss World mindenkori győztese egy éven át fontos feladatokat lát el: járja a világot, felhívva a figyelmet fontos emberi jogi és környezetvédelmi problémákra és jószolgálati nagykövetként sokat tesz számos társadalmi ügy előremozdításáért. Természetesen az esztétikus külső továbbra is fontos szempont, ám a zsűri is sokkal inkább nézi a versenyzők jótékonysági programját, azt a saját ötleten alapuló ügyet, amit győzelem esetén képviselni szeretnének. Emellett elengedhetetlen, hogy a leendő szépségkirálynő szorgalmas, elhivatott, pozitív és nyitott személyiség legyen és jól beszéljen angolul, hiszen a nemzetközi finálén is prezentálnia kell az általa kidolgozott jótékonysági projektet.

A kiválasztott 21 versenyzőt a műsor oldalán tekinthetik meg.

Magyarország Szépe – Miss World Hungary – június 23-án 18:45-től élőben a Dunán.

A királynők útja – június 22-én 19:45-től a Dunán.