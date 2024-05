Nézőpont Intézet: Elindították a közvélemény-kutatásokat összehasonlító weboldalt

Elindult a partpreferencia.hu, amely közérthetően és szakmailag megalapozottan mutatja be az egyes közvélemény-kutató intézetek legvalószínűbb listás választási eredményre vonatkozó pártpreferencia-adatait – tájékoztatta a Nézőpont Intézet szerdán az MTI-t.

Közleményük szerint a közvélemény-kutatói együttműködés keretében létrejött weboldal célja a magyarországi közvélemény-kutatói szakma iránti közbizalom erősítése és a minőségi közvélemény-kutatások védelme.

A partpreferencia.hu arra vállalkozik, hogy az egyes közvélemény-kutató intézetek egymással összehasonlítható pártpreferencia-adatait egy közös oldalon elérhetővé tegye. Ennek érdekében minden közvélemény-kutató intézet pártpreferencia-publikációjából csak a „legvalószínűbb pártlistás választási eredmény” kategóriába tartozó adatokat közli az oldal – írták.

A partpferencia.hu mostantól folyamatosan, így az európai parlamenti és az önkormányzati választások előtt is követi és gyűjti a publikált közvélemény-kutatások pártpreferencia-eredményeit, amelyeket vizuálisan könnyen értelmezhető módon is közzétesz, és rendszeres időközönként írásosan is összefoglal.

Az oldalon felhívják majd a nyilvánosság figyelmét a szakmailag vagy etikailag kifogásolható kutatási közleményekre is – olvasható a Nézőpont Intézet közleményében.

