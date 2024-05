Gyulay Zsolt: Nem izgulunk, készülünk a párizsi olimpiára

Nagy attrakcióra készülnek a párizsi olimpia szervezői annak apropóján, hogy száz év után visszatér a világesemény a francia fővárosba – árulta el a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke a Család-barát vendégeként. Gyulay Zsolt a magyar csapat felkészüléséről, a megszerzett kvóták megbecsüléséről is beszélt a Duna délelőtti magazinműsorában.

Alig két hónap van már csak hátra július 26-ig, a 2024. évi nyári olimpiai játékok megnyitójáig. A versenyfelkészülés a finisbe ért – jelentette ki Gyulay Zsolt, a MOB elnöke a Duna Család-barát című magazinjában. „Nem izgulunk, készülünk, koncentrálunk az olimpiára. Az izgalom energiát visz el, a koncentráció viszont fókuszt ad. Akik jól koncentrálnak, jó eredményt érnek majd el” – fogalmazott az olimpiai és világbajnok kajakozó. Hozzátette, örülnek, hogy száz év után visszatér Párizsba az olimpia.

„Egyrészt jó, hogy Európában, az olimpiai szellemiség bölcsőjében rendezik ismét a versenyt, másrészt a kontinensen rendezett olimpia kedvezőbb számunkra a közelség miatt. Gyorsabb az eljutás és kevésbé kell számolni az időeltolódás hatásaival” – mondta Gyulay Zsolt.

Beszámolt arról is, hogy nagy attrakcióra készülnek a szervezők: már a nyitóünnepség hajós felvonulása is formabontó lesz. Ehhez mérten idén a magyarok formaruhái között – amelyeket bemutattak a Család-barát adásában – lazán elegáns, kényelmes viselet is található.

Eddig több mint 160 kvótával, illetve olimpia szinttel rendelkeznek a magyarok, számításaik szerint 180 fölötti létszámmal tudnak majd részt venni a világeseményen, amely – Gyulay Zsolt megfogalmazásában: „jó izmos csapat”. Az éremszerzési esélyekről is kifejtette véleményét.

„Kijutni egy olimpiára óriási teljesítmény, amit meg kell becsülni. Az gondolom, egy sportolónak az a legfontosabb feladata, hogy felkészüljön és amit meg tud tenni, hogy élete legjobbját hozza.”

A teljes beszélgetés a Család-barát Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

A Magyar Olimpiai Bizottság és a közmédia partneri megállapodásának köszönhetően 2032-ig az összes nyári és téli – így a július 26-án kezdődő párizsi – olimpiát is a közmédia közvetíti.

Család-barát – hétköznap 9:35-től és 11 órától a Dunán.

Fotó: Gyulay Zsolt, a MOB elnöke a Duna Család-barát című magazinjában (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)