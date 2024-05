A régióban terjeszkedne az InstaCash magyar fintech cég

Az InstaCash a közeljövőben régiós szintű fintech céggé szeretne válni a dinamikusan növekvő, Buy Now Pay Later (BNPL – vásárolj most, fizess később) digitális részletfizetési megoldások piacán – tájékoztatta Bruzsa Géza, az InstaCash vezérigazgatója az MTI-t.

Elmondta: Nyugat-Európában az online vásárlásokon belül a halasztott fizetés az egyik leggyorsabban növekvő szegmens. A szolgáltatás megjelenése óta eltelt 5-6 évben a BNPL penetráció 5-10 százalékra növekedett, ez az arány például Lengyelországban a régiós országok sorából kiemelkedve már most 5 százalékon áll. A vezérigazgató jelezte: Szlovákia, Románia és Csehország egy-két évvel Magyarország előtt jár, de a régió többi országában is a nyugat-európaihoz hasonló gyors bővülésre számítanak. Magyarországon a közeljövőben 3-6 százalékra növekedhet a BNPL az online vásárlások arányában a jelenlegi egy százalékról. A tranzakciók számában évesített szinten már az idén tízszeres a növekedés az előző évhez képest, és a BNPL fizetési szolgáltatás terjedésének további gyorsulása várható – tette hozzá. Jelenleg a magyar piacon a Leanpay, a svéd székhelyű Klarna, valamint az instant részletfizetési megoldást 2022-ben elindító IzzyPay nyújt hasonló megoldást az online vásárlásokhoz. Bruzsa Géza arra számít, hogy a következő években a nagy fintech cégek szolgáltatásai is elérhetők lesznek Magyarországon. Tájékoztatása szerint az InstaCash technológiai megoldását jelenleg 40 webshop, köztük a Garmin órákat forgalmazó Navi-Gate Kft., a Notebook.hu, a Homelux, valamint több magánegészségügyi szolgáltató integrálta saját rendszerébe. A társaság saját szoftvere banki interface alapokra építve elektronikus úton vizsgálja az ügyfelek bankszámlatörténetét a bejövő és kimenő pénzmozgások értékelésével, és valós időben, néhány másodperc alatt elvégzi az ügyfelek hitelminősítését. Ez alapján javasolja a halasztott fizetés jóváhagyását, vagy elutasítását a kereskedő partnercég számára. Az InstaCash nem fér hozzá az ügyféladatokhoz, így jelszavakat sem kell megadniuk a vásárlóknak, akik mindössze azt engedélyezik, hogy számlaadó bankjuk elküldje számára bankszámlakivonatukat – tette hozzá Bruzsa Géza. Az InstaCash innovatív fizetési szolgáltatásával elsősorban a prémium vásárlói réteget célozta meg, az átlagosan 500 ezer forint feletti munkabérrel rendelkezőket, így a fizetési morál is kiemelkedő. Adataik szerint a szolgáltatás 2022-es indulása óta jóváhagyott mintegy 40 ezer tranzakcióból a 30 napon túli késedelmes hitelek aránya alig 0,1 százalék, a 60 napon túli tartozásoké pedig még ennél is alacsonyabb. A társaság várakozása szerint a halasztott fizetési szolgáltatást igénybe vevő webshopok száma a jelenlegi 150-200-ról a közeljövőben 1000 fölé emelkedhet, továbbá a legnagyobb online kereskedők is használhatják ezt a fizetési módot, és megjelenésük majd a kkv-szektort is magával húzhatja. Az InstaCash stratégiájában azt a célt tűzte ki, hogy a következő három-öt évben a nyugat-európai nagy szereplők szolgáltatásával megegyező, vagy annál jobb alternatívát biztosítson a hazai és regionális online kereskedők és szolgáltatók számára. Az üzleti tervükben azzal számolnak, hogy három év múlva kelet-közép-európai szintű fintech céggé növekednek, két hasonló méretű üzletággal: az egyikben a bankok, a másikban pedig az online kereskedői és szolgáltatói szektor számára biztosítanak technológiai hátteret – jelezte a cégvezető. Magyarország mellett már megjelentek a román és a szlovák piacon, és kézzelfogható közelségben van a cseh piacra lépés is – mondta. Az InstaCash Kft. anyacége, a Fintrous Group Kft. két befektető, a szakmai inkubátor BNL Start és a Solus Capital kockázati tőkealap tulajdonában van, amelyek eddig mintegy 300 millió forint befektetést hajtottak végre a cégben. A Fintrous Group Kft. árbevétele 2022-ben 105,354 millió forintra nőtt az előző évi 61,099 millió forintról, 2022-ben 116,919 millió forint veszteséggel zárt, az előző évben pedig 64,372 millió forint volt a vesztesége.