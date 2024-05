Szimha Rotman szerint a jogállamiságot gyakran fegyverként használják

Az izraeli demokráciáról, az izraeli igazságügyi reformokról és a gázai háborúról is beszélt Szimha Rotman, az izraeli parlament igazságügyi bizottságának vezetője Budapesten, a Danube Institute, az Alapjogokért Központ és a The European Conservative című folyóirat által közösen szervezett jogállamisági konferencián kedden, leszögezve: a jogállamiságot akár fegyverként is használhatják bizonyos országok ellen.

Panelbeszélgetésében Rotman elmondta, az izraeli legfelsőbb bíróság rendkívül széles jogkörökkel rendelkezik, ám azt is a testület szemére vetette, hogy gyakran nem veszi figyelembe a népakaratot. „Demokraták vagyunk, de hogy demokratikus ország vagyunk-e? Ez jó kérdés” – mondta, példaként pedig a családegyesítési törvényt említette. Mint mondta, számos törvényhozó a kneszetben ellene szavazott, és a közhangulat sem támogatta, azonban a jogszabály végül – a testület segítségével – törvényerőre emelkedett. Mint mondta, ennek értelmében bárki, „ellenséges országból” is hozhat házastársat az országba, ez pedig káros lehet az izraeli nemzetbiztonságra nézve. Elmondta, hogy Izraelben a bíróságok korábban „önszabályozók voltak” – például nem avatkoztak bele a nemzetbiztonsági, illetve külpolitikai kérdésekbe –, ám idővel egyre több hatalmat ragadtak magukhoz. „Izraelnek erős és független igazságügyi rendszere van és ez a reformok után is így marad” – jelentette ki, az igazságszolgáltatás átalakítását célzó reformcsomagra utalva. Kapcsolódó tartalom Tony Abbott szerint a Nyugat hanyatlása áll a jogállamiságról szóló viták hátterében Tony Abbott elmondta: a vezető demokráciákban egykoron a parlament alkotta meg a törvényeket, és a bíróságok döntöttek arról, hogy mi számít törvénytelennek egy országban. „A jogállamiság és az alkotmány szép szavak, de ha a szavak elvesztik a jelentésüket, ha a feketére azt mondják, hogy fehér, akkor a hatalmat többé nem fékezi semmi” – fogalmazott, kiemelve: „a jogállamiságot Magyarország és más, európai uniós országok ellen is használhatják fegyverként”. George Orwellt idézve aláhúzta: „a szabadság az, ha kimondhatjuk, hogy kettő meg kettő négy”, hozzátéve, hogy ennek igazságát „világszerte igyekeznek elmosni”. A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICJ) határozatára kitérve – mely felszólítja Izraelt, hagyjon fel a rafahi offenzívával –, úgy vélte, az valódi példa „miképpen élhetnek vissza a bírák a jogállamisággal”. Azon vádakra, amelyek Izraelt népirtással vádolják, Rotman leszögezte: hazája „az egyetlen ország a világon, amely nem követ el genocídiumot”, hozzátéve, hogy „még a békefenntartó misszióknak is vannak civil áldozataik”. „A népirtással kapcsolatos vád egyértelmű visszaélés a jogállamisággal” – szögezte le. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)