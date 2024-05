Kocsis Máté: Június 9-én megvédhetjük Magyarország békéjét

A háború két évvel ezelőtti kitörése óta a Fidesz és a KDNP a béke pártján áll – jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője kedden, pártja országjáró kampánykörútjának tiszaújvárosi állomásán.

Kocsis Máté a Fidesz helyi választási fórumát megelőző sajtótájékoztatón elmondta, „az a háborús pszichózis, ami most az európai vezetést jellemzi, az teljesen érthetetlen és az érthetetlensége mellett nagyon veszélyes is”.

Hozzátette, a június 9-i választás egy olyan kérdésben „hoz majd igazságot”, melyről még nem szavaztak az európai polgárok, ez pedig a háború kérdése. Tisztázni kell Magyarországon is, hogy mely politikai erők azok, amelyek támogatják a háborút és melyek azok, amelyek a békét szeretnék – emelte ki.

Kocsis Máté hangsúlyozta, a Fidesszel és a KDNP-vel szemben álló baloldali politikusok a háború pártján állnak.

Még akkor is így van ez, ha ők ezt tagadják és ez „azért van így, mert az ő finanszírozóik, az ő külföldi támogatóik a háború álláspontját képviselik, így előbb-utóbb a magyar baloldali képviselők is azt fogják képviselni” – tette hozzá.

Kiemelte, Magyarországon az az alapvető érdek, hogy az ország ne küldjön az Európai Parlamentbe „háborúpárti baloldali politikusokat” vagy minél kevesebbet. Megjegyezte, június 9-én a választók megvédhetik Magyarország békéjét és elmondhatják a véleményüket háború és béke kérdésében, emellett helyi vezetőket is választanak.

A frakcióvezető elmondta, a párttal arra biztatnak mindenkit, hogy vegyen részt a június 9-i választáson, támogassa a Fidesz és a KDNP „békepárti jelöltjeit” az EP-listán, a megyei listákon és a helyi önkormányzatokban is a településeken.

Hozzátette, ez azért is fontos, „mert a következő öt év európai vezetése nem lehet olyan, amilyen most”, és változást kell elérni Brüsszelben.

Kiemelte, minél több szavazattal küld a Fidesz képviselőket, annál nagyobb lesz a politikai legitimitása a magyar álláspontnak. A párttal abban érdekeltek, hogy a következő öt év ne azt jelentse, hogy az ország akaratán kívül belesodródik egy háborúba, hanem azt, hogy a „békepárti erők egyre nagyobb hangon, egyre inkább a béke irányába tudják terelni az európai közbeszédet” – mondta.

Kocsis Máté arról is beszélt, a választási kampányokban nemcsak azért igyekeznek a párttal eljutni az ország valamennyi pontjára, hogy az emberek megismerhessék a párt álláspontját, hanem azért is, hogy a párt is megismerhesse az emberek álláspontját.

Koncz Zsófia, a térség fideszes országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón kiemelte, a június 9-i választás tétje „óriási”, hiszen – mint mondta – a háború vagy a béke álláspontja közül kell választani.

Úgy fogalmazott, azt látják, hogy „Európában óriási háborús készülődés zajlik, a NATO Ukrajna-missziót szeretne indítani, és bizony június 9-én arról kell dönteni, hogy mi magyarok békét szeretnénk”.

Kiemelt kép: Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője beszél a Fidesz-KDNP választási fórumán Tiszaújvárosban (Fotó: MTI/Vajda János)