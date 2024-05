Patrióta: Lincshangulat és félelem alakult ki Magyar Péterék tatabányai tüntetésén

Tatabányán tüntetett Magyar Péter, a demonstráció után pedig az embereivel körbevett és fenyegetőzött egy étteremnél – számolt be videóriportjában a Patrióta. A csatorna szerint a helyszínen lincshangulat és félelem alakult ki. Magyar Péter szerint azonban éppen az étterem az, amely kitiltotta onnan a szimpatizánsait.

Magyar Péter fórumain visszatérő téma a szeretet, vallásos meggyőződésének azonban nem mindig adja tanújelét. Putnokon például fenyegető hangnemben becsmérelte azokat a híveket, akik a szentmise után jöttek ki a templomból.

„Nem leszünk békések…” – és ez a korábbi kijelentése sem arról árulkodik, hogy Magyar Péter komolyan venné a hit elfogadó, megbocsájtó üzenetét.

A fenyegetőzés azonban a tatabányai fórumán sem hiányzott a beszédéből. Csak néhány perce tartott Magyar Péter fóruma, amikor arról beszél: szimpatizánsait kitiltották az egyik tatabányai étteremből.

A tulajdonos azonban máshogy emlékszik a történtekre. Boczonádi János a Patrióta videójában azt mondta, néhány vendégnek nem tetszett, hogy foglalt volt az az asztal, ahová ülni akartak.

Kapcsolódó tartalom Magyar Péter bizalmasa és pártjának alapítója is érintettje a milliárdos csalássorozatnak Gátlástalanul verte át a milliárdos csalási ügy károsultjait Magyar Péter jobbkeze

„Jött öt hölgy, akik szerettek volna leülni a teraszon, de a felszolgáló közölte, hogy a teraszon nincs hely, ott már pénteken beteltünk teljesen. Felajánlotta nekik a felszolgáló, hogy üljenek be, mert bent meg bőven van hely, de ők dohányozni szeretnének, és különben is látnak ott egy asztalt, ahol nem ül senki. A felszolgáló közölte velük, hogy igen, de oda jönnek hamarosan, tehát az is foglalt. Ez nagyon nem tetszett nekik” – mondta a Turul Étterem tulajdonosa, Boczonádi János.

A tulajdonos arról is beszélt, hogy

Magyar Péter fóruma után a szimpatizánsai körbevették az éttermet, a konyha ajtaját pedig be kellett zárniuk, mert tenyérrel ütötték az ajtót.

A személyzetben fiatalkorúak is voltak, de nemcsak ők rémültek meg.

„A konyhán dolgozik egy szakács, aki pánikbeteg, ő rosszul is lett, őt úgy kellett kimenteni, volt a konyhán még egy 16 éves kis szakácslány, aki sírt és remegett, és a pultban is volt egy szintén 17 éves kis pincér tanuló, aki most végzett, aki szintén sírt és remegtek” – mesélte a tulajdonos.

Az étterem üvegfalának egyik eleme berepedt, baleset veszélyessé vált, ezért ki kell cserélni.

De nemcsak ebből a szempontból érte kár az éttermet. Sokan ugyanis trágár, lejárató véleményeket fogalmaztak meg az étterem közösségi oldalán, de fenyegető telefonhívásokat is kapott a tulajdonos. Ezek miatt azt fontolgatja, hogy hírnévrontás miatt feljelentést tesz.

Kiemelt kép: Magyar Péter. (Forrás: MTI)