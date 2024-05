Szentkirályi Alexandra: Gyurcsánytól jár a buksisimi és a vállon veregetés Karácsonynak, de tőlünk nem

Kegyelemdöfés lenne Budapest közlekedésének, ha kitiltanák az autókat a pesti rakpartról – erről beszélt Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videóban. A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje egy közlekedési szakértővel mutatta be, hogy mivel járna Karácsony Gergely terve. Nemcsak a Hungária körúton, hanem a Fiumei úton, a Rottenbiller utcában, valamint a Nagykörúton és a Kiskörúton is jelentősen megnőne a forgalom. Ráadásul az autók kitiltása a budai oldal közlekedését is hátrányosan érintené.

„Gyakorlatilag a teljes Hungária körúton belül nőne a forgalom. A Lánchíd és Szabadság híd közötti szakasz lenne lezárva. Ez azt okozná, hogy nagyon megnőne a forgalom a Fiumei úton, a Rottenbiller utcában, a Nagykörúton. A Kiskörúton 50 százalékkal nőne meg a forgalom, és még a budai oldal is érintve lenne – összegezte a problémát Almássy Kornél, közlekedési szakértő. Kapcsolódó tartalom Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely ostobának nézi a budapestieket, ráadásul a megkérdezésük nélkül tiltaná ki az autókat Szentkirályi Alexandra azt írta, Karácsony Gergely saját magát buktatja le egy kikerült videófelvételen: tagadja, hogy kitiltaná az autókat, de most „csúnyán lebukott”. Mint kiderült, a budai rakparton is 10 százalékkal lenne intenzívebb az autók száma, tehát a teljes belváros részen nehezen lehetne haladni autóval is. A Fidesz-KDNP budapesti főpolgármester-jelöltje hozzátette: „Tehát Karácsony tudja, hogy mivel járna a lezárás, mégis képes ezt megtenni a budapestiekkel. Gyurcsánytól jár a buksisimi és a vállon veregetés, de tőlünk nem. Erre mondom én azt, hogy pofátlanság. Ezért kell változás Budapesten.” Kapcsolódó tartalom Szentkirályi Alexandra: Ne a rakpartot zárják le, hanem a Gyurcsány-korszakot Az eddigi közlekedési káoszt a rakpart lezárásával tetőzné Karácsony Gergely – jelentette ki a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje.