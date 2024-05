Schmidt Ádám szerint minél több gyermeket kell sportolásra ösztönözni

Minél több gyermeket kell sportolásra ösztönözni már egészen kicsi kortól, mert felnőve olyan tulajdonságokat és készségeket sajátítanak el, amik életük során végig kísérik őket – mondta a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára a közmédiának nyilatkozva szombaton, Győrben.

Schmidt Ádám a Győri Ovifoci Klub 25 éves évfordulója alkalmából rendezett sporteseményen kiemelte: nem lehet elég korán elkezdeni a fiataloknak a sporttal való kapcsolatteremtését. Minél korábban találkoznak a sporttal, annál inkább válik majd a természetes közegükké – fogalmazott, hozzátéve, hogy egy-egy sportág „fantasztikus közösséget” épít.

Példaként említette a Győri Ovifoci Klub szombati eseményét, ahol több mint 700 óvodáskorú gyermek focizott, küzdve a csapatért és önmagukért. Schmidt Ádám elmondta: „sokan azt gondolják, hogy a kormányzat vagy a magyar sportirányítás csak a versenysportra fókuszál és csak az a cél, hogy minél több nagy eredményt érjünk el”.

Fontos nagy eredményeket elérni, hiszen ezek inspirálják a felnövekvőket, ugyanakkor az utánpótlásnevelés támogatása is lényeges – mondta, hozzátéve, hogy mindezek mellett fontos az is, hogy azok a sportolók, akik nem jutnak be „a világ elitjének 1-2 százalékába”, megmaradjanak a sport mellett.

Kulcsfontosságú, hogy érezzék, a sportirányítás számára nemcsak a versenysport létezik, hanem már az óvodás korosztály is számít – emelte ki. Hozzátette: ma, amikor azért küzdünk, hogy a gyerekeket kivigyük a levegőre és a sporthoz közelebb vigyük, már nem mozoghatnak rossz infrastrukturális körülmények között.

Fontos, hogy kapjanak felszerelést, labdát, kulturált körülményeket, hogy a szülőnek is legyen bizalma otthagyni a gyermekét.

Schmidt Ádám beszélt arról is: kiemelt szempont, hogy többféle támogatás is megjelenjen a sportirányításon keresztül, amik már a legkisebb korosztályt is érintik. A társasági adón kívül több olyan program is van, ami segíti azt, hogy ha a szülő úgy dönt, hogy a gyermeke sportoljon, azt megtehesse.

Elmondta: ahhoz, hogy minél több gyermek sportoljon, először a szülőket kell megszólítani, később a sportszakemberekkel, a testnevelő tanárokkal, az edzőkkel azon kell dolgozni, hogy megszerettessék a gyermekekkel a sportot, hogy belső igényük legyen rá.

Schmidt Ádám a Győri Ovifoci Klub eseményén érmeket és ajándékokat osztott ki a gyermekeknek, majd a klub alapításában, valamint a program megismertetésében és népszerűsítésében szerepet vállalt testnevelőket, edzőket, intézményvezetőket jutalmazták.