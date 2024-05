Hankó Balázs célként nevezte meg, hogy 2030-ra Magyarország Európa tíz leginnovatívabb országa között legyen

A kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország Európa tíz leginnovatívabb országa között legyen – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára szombaton Győrben, a Széchenyi István Egyetem MedTech Egészségtechnológiai Campusa első épületének átadásán.

Hankó Balázs kiemelte, hogy e cél elérése érdekében indult el a Neumann János Program 340 milliárd forint keretösszeggel. Ebből 150 milliárd forint jut kis-, nagyvállalati és egyetemi együttműködések segítésére azért, hogy az egyetemek és a körülöttük lévő gazdasági szereplők még erőteljesebben működjenek együtt – mondta.

Hozzátette: elindult a Science park című pályázat is. Az államtitkár beszélt arról is, hogy az innovációs pályázatokat a digitalizáció, a zöldátállás és az egészséges élet terület köré kívánják tervezni.

Szombat délután a Széchenyi István Egyetem és a Semmelweis Egyetem partnerségi megállapodást is kötött.

Az együttműködést Hankó Balázs örömtelinek nevezte, mert azzal a tudományos innováció tovább erősödik, és „meg lehet mutatni azt a magyar tudást, ami nemcsak nekünk, hanem a világnak is számos jót fog adni a következő időszakokban”.

Az államtitkár azt mondta, hogy a megújult struktúrában működő felsőoktatás a gyakorlatban is működik. Kulcsa az autonómia, rugalmasság és a versenyképesség.

Hozzátette: a magyar egyetemek tudományos teljesítménye nő, 12 egyetem szerepel a világ legjobb 5 százalékában, 10 százalékkal nőtt a legkiválóbb nemzetközi lapokban a publikációk száma, emellett a vállalatokkal kialakított együttműködések révén az intézmények ipari bevételei is nőttek.

Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke közölte, hogy a MedTech Egészségtechnológiai Campus első felújított épületében az egyetemi hallgatók és dolgozók részére nyújtanak egészségügyi szolgáltatást, a mozgásukban nehézséggel szembesülő emberek életminőségének javítását Pető Pont segíti, emellett egészségtechnológiai kutatás-fejlesztések is otthonra találnak a kétszintes épületben.

Az új campus célja, hogy erősítsék az egészségügyi technológiai fejlesztéseket, új szabadalmakat és innovációkat eszközöljenek és egészségipari együttműködéseket alakítsanak ki.

Filep Bálint kitért arra is, hogy a Zrínyi utcai, korábban kórházi funkciót betöltő épületegyüttes fejlesztésének folytatását tervezik, a jövőben a campuson idősgondozás és rehabilitáció is működni fog, emellett az egyetem egészségügyi képzéseinek is az új campus ad helyet.

Dézsi Csaba András, Győr polgármestere (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a városban nagy az igény a szociális ellátásra, így a jövőben a campuson működő idősgondozás és rehabilitáció pluszlehetőségeket ad. Elmondta, hogy a megújult épületben korábban bőrgyógyászat és sportorvosi ellátás működött.

A Széchenyi István Egyetem által nagyjából egymilliárd forintból felújított épületet Szűcs Gabriella, az intézmény tulajdonában lévő Uni-Medicampus Kft. ügyvezetője mutatta be. Elmondta, hogy a komplexum 2014-ig adott helyet a betegellátásnak. Az új campus megvalósítására az első tervek 2017-ben készültek el, a 2,7 hektárnyi terület 2021 novemberében került az egyetem tulajdonába.

Kiemelt kép: Hankó Balázs felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkár beszédet mond a győri Széchenyi István Egyetem MedTech Egészségtechnológiai Campus első elkészült épületének átadásán (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)