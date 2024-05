Több milliárd forintnyi beruházást és több száz új munkahelyet jelentett be egyetlen nap alatt Szijjártó Péter

Több milliárd forintos fejlesztések és több száz új munkahely – ez a mérlege a mai napnak, amelyen négy új beruházást jelentett be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Észak-Kelet-Magyarországon. A most átadott beruházások egyrészt hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, másrészt jelentősen emelhetik a foglalkoztatottak számát.

Az ország egyik legmeghatározóbb telemarketinggel foglalkozó cégének új irodáját a Nyíregyházi Egyetemen adták át. Ezzel együtt a CallComm Zrt. száz fővel – szinte kizárólag diplomás fiatalokkal – bővítette létszámát.

A beruházás eredményeként már több mint kétszáz üzleti szolgáltató központ működik Magyarországon, amelyek gazdasági jelentőségét jól mutatja, hogy több mint százezer munkavállalót foglalkoztatnak, akik negyven nyelven végzik a munkájukat.

A nyíregyházi beruházás egymilliárd forintba került, aminek csaknem harmadát az állam állta.

„Ennek a beruházási programnak egy része az itt dolgozók továbbképzésére irányul, amelynek nyomán többek között idegennyelv-ismeret megszerzésével lehetővé válik majd az is, hogy a Call Comm innen Nyíregyházáról ne csak az egyre növekvő számú magyar ügyfelet, hanem a külföldi ügyfeleket vagy a magyar ügyfelek számára külföldi, idegen nyelven történő szolgáltatást is el tudjon végezni”– fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A miniszter hozzátette, hogy a mostani bővítéssel tehetséges, nyelveket beszélő, egyetemet végzett fiatalokat tartanak itthon Magyarországon, akik versenyképes béreket kapnak.

„Magyar–lengyel vállalati összefogással éled újjá Magyarországon az üveggyapot hőszigetelő anyagok gyártása” – ezt már Szerencsen jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter abból az alkalomból, hogy bokrétaünnepséget tartottak a Masterplast és Selena cégcsoport közösen megépített gyárában.

Szijjártó Péter azt mondta:

ez a beruházás jelentősen hozzájárulhat a hazai épületek energiahatékonyságának javításához.

Az új üzemben több mint száz embernek adnak munkát. A mintegy húszmilliárd forintos fejlesztést a kormány több mint ötmilliárd forinttal támogatta.

„Több mint tízezer négyzetméteres gyártóüzem, tizenkilencezer tonnás éves kapacitás, amely nem csak a magyar piac igényeit fogja kiszolgálni, hanem mind a Masterplast-, mind a Selena-csoport nemzetközi hálózatának és jelenlétének köszönhetően európai és Európán túli kereslet kiszolgálására is alkalmas lesz, tehát a magyar export növekedését is várjuk ettől a beruházástól”– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Szikszón a Hell Energy Magyarország Kft. legújabb és egyben legnagyobb gyáregységét adták át, mégpedig egy alumínium szalag átvágásával. A kapacitásbővítő fejlesztésnek köszönhetően évente, négymilliárd üres dobozt és hatmilliárd töltött készterméket tudnak majd előállítani.

Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter bejelentette a Hell Energy 80 milliárd forintos kapacitásbővítő beruházása átadását A beruházás a nyomán 240 új munkahely jön létre.

„A Hell itt Szikszón egy nyolcvanmilliárd forintos értékű beruházási programot hajt végre, amelynek nyomán kétszáznegyven új munkahely jön létre. Ennek a beruházási programnak köszönhetően – hallhattuk –, hogy mind az alumíniumdobozokat gyártó egység, mind a töltőüzem kapacitása jelentős mértékben megnő, és létrejön harmincezer négyzetméternyi új raktárkapacitás” – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

Edelény tízhektáros ipari parkjába várják a külföldi és itthoni vállalkozásokat. A külügyminiszter megígérte, hogy a tárca és a beruházási ügynökség azon lesz, hogy minél több fejlesztés jöjjön itt létre. Hiszen a kormány korábban több mint hétszázmillió forinttal támogatta az edelényi ipari terület kialakítását, amit most adtak át hivatalosan.

„A város vezetése eredményes volt hat hektár a tíz hektárból már benépesült, de még mindig van négy hektár ahová próbálunk beruházó vállalatokat hozni. És azt tudom ígérni a kedves Edelényieknek, hogy a jövőben is az önkormányzat és a kormány együttműködésével azon leszünk, hogy teljesen benépesítsük az ipari parkot, itt Edelényben” – mondta Szijjártó Péter.

A most átadott beruházások, azon túl, hogy hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, jelentősen emelhetik a foglalkoztatottak számát, ami most áprilisban is bővült.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint a munkában állók száma az előző hónapban már csaknem eléri a 4,75 milliót, ami 39 ezerrel több, mint egy éve volt. Az adatok szerint a Gyurcsány-korszakhoz képest egymillióval dolgoznak többen, ráadásul, átlagosan már több mint háromszor magasabb fizetésért.

Kiemelt kép: A Hell Energy Magyarország Kft. új üzeme az átadás napján ünnepségén Szikszón 2024. május 24-én (Fotó: MTI/Vajda János).