Az ország nagy részén esik, több helyen pedig felhőszakadás miatt adtak ki riasztást a meteorológusok.

Egerben jég, hömpölygő víz és sárlavina is nehezítette a helyiek életét. A saras, törmelékes áradat még egy szervizműhelybe is bejutott. A tulajdonos arról beszélt az M1-nek, hogy ezen a héten már harmadszorra folyt be a víz a szalon udvarára, ahol homokzsákokra is szükség volt a védekezéshez.