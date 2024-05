Oeconomus: Magyarország jó úton halad a napenergiával történő, független áramtermelés felé

Magyarországon a bruttó villamosenergia-felhasználásban az import részaránya évek óta csökken, a függetlenedésben egyre nagyobb szerep jut a napenergiának – közölte az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány pénteken közzétett elemzésében.

A gazdaságkutató ismertette: 2021-ben 27,2 százalék, 2022-ben 26,6 százalék, 2023-ban pedig 25,4 százalék volt a hazai bruttó villamosenergia-felhasználásban az import részaránya. Az átviteli rendszerirányító Mavir által közzétett adatokból kiderül, hogy a nyári hónapokban, a napenergia fő szezonjában esik vissza jelentősen a részarány – jelezték.

Az elmúlt években Magyarország számos lépést tett a megújuló energiaforrások, különösen a napenergia használatának növelése érdekében.

Tavaly a napenergia-kapacitás 30 százalékkal nőtt 2022-hez képest, a 2022-es 4017 megawatthoz (MW) képest 5583 MW kapacitás állt rendelkezésre.

Az ipari méretű napenergia-parkok, tehát az 50 kilowatt (kW) teljesítmény fölött termelő berendezések, és a háztartási fotovoltaikus rendszerek egyaránt jelentősen hozzájárultak ehhez az elemzés szerint.

Kiemelték, hogy a 2024 januárjának elején indult Napenergia Plusz program is hozzájárul a kapacitások növeléséhez. A program keretében olyan háztartási méretű napelemrendszerek telepítésére kapnak a sikeres pályázók maximálisan 5 millió forint támogatást, amelyhez energiatároló is kapcsolódik. Ez tovább segít abban a háztartásoknak, hogy amikor rendelkezésre áll a napenergia, a lehető legnagyobb mértékben önálló termelésből tudják fedezni fogyasztásukat. Mivel a támogatott konstrukciókban energiatároló, tehát akkumulátor is a rendszer része, a nappal megtermelt áram éjszaka is közvetlenül felhasználható.

Ez a rendszer a villamosenergia-hálózatra nehezedő terhet is csökkenti

– tette hozzá a gazdaságkutató.

Az importfüggőség csökkentése kiemelten fontos, hiszen ezzel csökkenthető a külföldi országok felé fennálló energiaforrás-függőség, továbbá a világpiaci árak alakulásának való kitettség mértéke is.

A magyarországi napenergia-kapacitások növekedésének mértéke az elmúlt években a mediterrán országok kapacitásnövekedésének mértékét is meghaladta. A szükséges hálózati fejlesztések és tárolókapacitások kiépítésének munkája is elkezdődött már, amely megalapozza az egész évben elérhető, Magyarországon termelt napenergia hatékony felhasználását – összegezte elemzésében az Oeconomus.

Kiemelt kép illusztráció.