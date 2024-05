Fesztivállal ünnepli fennállásának 85. évfordulóját a Lengyel Intézet

Budapest volt a második olyan főváros, ahol Lengyelország kulturális intézetet nyitott – mondta Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a fennállásának 85. évfordulóját ünneplő budapesti Lengyel Intézet szabadtéri fesztiváljának megnyitóján a Nagymező utcában pénteken.

Ez a szám alacsonynak tűnhet a két ország évszázados együttműködését tekintve. „Ugyanakkor, ha azt nézem, hogy Budapest volt a második olyan főváros, ahol Lengyelország kulturális intézetet nyitott, egyenesen London után, akkor ez a szám is a barátság mélységéről és az együttműködés elmélyültségéről szól” – mondta.

Arról beszélt, hogy Lengyelország sikere minden bizonnyal annak tudható be, hogy érzékenységgel, odafigyeléssel fordul a vendéglátó országokhoz, ahogy Magyarországhoz is. A magyar-lengyel kulturális kölcsönhatás mértékére az is jó példa, hogy ugyanúgy megtalálható a magas- és a népi kultúra szintjén – hangsúlyozta.

Sebastian Keciek, Lengyelország budapesti nagykövete kiemelte: az a tény, hogy ma ilyen szép évfordulót ünnepelhetünk, bizonyítja, hogy a lengyel-magyar kulturális együttműködés már hosszú ideje eredményesen fejlődik.

Arról beszélt, hogy a két nép, bár teljesen más nyelveket beszél, mindig megtalálta a megértés szálát, évszázadok óta kulturális kötelékeken alapuló barátság köti őket össze. „Olyan kapcsolatok, amelyek akkor is egyesítették népeinket, amikor a kétoldalú kapcsolatok nehéz kihívásokkal néztek szembe” – mondta.

Kiemelte: a Budapesten 1939 óta működő Lengyel Intézet ennek a barátságnak a kibontakozását támogatja. Az intézet változatos kulturális kínálata, a filmbemutatók, művészeti kiállítások, konferenciák, művészeti workshopok nemcsak fontos ismeretforrást jelentenek a lengyel kultúráról, de általuk jobban megértjük egymást, érzékenyebbé tesznek egymás iránt – hangsúlyozta.

Soproni Tamás, a VI. kerület ellenzéki polgármestere, a rendezvény fővédnöke kiemelte: az intézmény alapításának 85. évfordulóját ünnepelni kiemelt esemény, különösen Terézvárosban, egy befogadó, multikulturális kerületben. Az önkormányzat kulturális missziójához hasonlóan a közterületen megvalósuló fesztiválhoz is bárki bármikor csatlakozhat, és részesülhet a kulturális élményben – mondta.

Dominika Teske igazgató elmondta: a budapesti Lengyel Intézet 1939. május 24-én nyitotta meg kapuit, és 1964-ben költözött a Nagymező utca és az Andrássy út sarkára.

Elmondta: a 85. évfordulót ünnepelve kiállításokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket. A Platán Galériában Virtuális Chelmonski címmel multimédiás kiállítás nyílt Józef Chelmonski animált festményei nyomán, amely hétfőig tekinthető meg. Az intézet kiállítótermében Barátság ABC címmel látható plakátkiállítás lengyel és magyar grafikusművészek munkáiból.

Pénteken a Lengyel Intézet előtti szabadtéri színpadon a Nagymező utcában fesztivált szerveztek, a V4 Vonósnégyes, a Kraków Street Band és a Volosi világzenei együttes fellépésével.

Kiemelt kép: Vincze Máté a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára (Fotó: MTI/Purger Tamás)