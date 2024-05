Újra lecsapnak a viharok

Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet a zivatarveszély miatt.

(Forrás: HungaroMet honlapja)

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett az ország keleti harmadában többórás, másutt pedig sok napsütés várható.

A déli, délutáni órákban elsősorban az ország keleti felében, azon belül is főleg északkeleten, illetve a Dunántúlon, majd estétől egyre inkább a középső országrészben is valószínűek zivatarok. A zivatarokat helyenként felhőszakadás (> 30 milliméter) kísérheti, nagyobb számban a Dunától keletre, és Nyugat-Dunántúlon de másutt is van esély lokálisan felhőszakadás vagy kis területen jelentősebb mennyiségű csapadék (> 25-30 milliméter) előfordulására. Zivatarok környezetében néhol viharos (55-70 kilométer/órás) széllökés, illetve kevés helyen jégeső (1 centiméter alatti átmérővel) is előfordulhat.

(Forrás: HungaroMet honlapja)

Az északnyugati szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő – olvasható a HungaroMet honlapján.