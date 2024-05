Menczer: Hazudik, aki szerint nem a háború vagy béke kérdése a legfontosabb Európában

Aki azt mondja, hogy ma Európában nem a háború vagy béke kérdése a legfontosabb, az egészen egyszerűen hazudik – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videóban, amely egy részlet az M1 csatornának adott interjújából.

Menczer Tamás kijelentette, hogy nyilvánvalóan a legfontosabb téma és kérdés ma az, hogy háború felé megy Európa vagy béke felé.

Hozzátette, hogy a legfrissebb és legdurvább hír szerint Emmanuel Macron francia elnök pártszóvivője arról beszélt, hogy NATO-csapatokat kell küldeni Ukrajnába, amit – tudomása szerint – még senki nem mondott korábban.

„Arról már beszéltek, hogy be kell küldeni nyugati csapatokat, különösen, ha az oroszok áttörik a frontot, ezt mondta a francia elnök is, meg Joe Biden emberei is mondták, meg mások is mondták, de hogy NATO-csapatokat kell beküldeni, ilyet tudomásom szerint még senki nem mondott, ez egy újabb vörös vonal, amelyet átléptek, esetünkben a francia elnök szóvivője, és azt mondta, hogy azért kell NATO-csapatokat beküldeni, hogy kiváltsák a nem harcoló ukrán csapatokat, hogy azok el tudjanak menni a frontra” – fogalmazott a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás szerint a NATO-csapatok beküldése az első lépés, a második pedig az lenne, hogy ha már ott vannak a NATO-csapatok, akkor harcoljanak is egy kicsit.

„Ha oda a NATO-csapatok bemennek, az egyet jelent a NATO és Oroszország konfliktusával, ami meg egyet jelent a harmadik világháborúval. Tehát, jó lenne, hogyha ilyen iszonyú felelőtlen mondatokat senki nem mondana. NATO-csapatokat akarnak beküldeni. Mi ellen tudunk menni és ellen tudunk tartani június 9-én a választás során” – hangsúlyozta a politikus.

A megosztott videó alatti hozzászólásában Menczer Tamás azt írta: megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát! Június 9-én csak a béke, csak a Fidesz! – tette hozzá.