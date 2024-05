Latorcai Csaba szerint ahol építenek, ott a közösség élni akar

Ahol építenek, korszerűsítenek, újat hoznak létre, ott a közösség életrevaló, élni akar – mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Nyírlugoson.

Latorcai Csaba a helyi görög katolikus bölcsőde ünnepélyes átadásán jelezte: a beruházás 419 millió forint európai uniós és a hazai központi költségvetési forrásból valósult meg. A bölcsődeépítés fontos céljának nevezte a foglalkoztatási helyzet javítását, hogy elősegítsék a kisgyermekes szülők visszatérést a munkába, ezzel is segítve a családokat.

A kereszténydemokrata politikus annak a meggyőződésnek adott hangot, hogy ha javul a kisgyermekes családok életminősége, az hosszú távon a gyermekvállaláshoz is hozzájárul.

Magyarország kormánya 2010-től azon dolgozik, hogy szellemi, lelki és anyagi értelemben is erős családok alkossák a nemzet gerincét, ezért is kiemelt jelentőségű a bölcsődefejlesztés – hangoztatta megjegyezve, hogy jelenleg több mint 1130 bölcsőde működik az országban.

Hozzátette:

az elmúlt egy évben négyezret meghaladó új bölcsődei férőhely jött létre az országban, ebből 900 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Latorcai Csaba kitért arra: a kormány a családpolitikai intézkedésekkel is hozzá kíván járuln ahhoz, hogy a családok, bárhol élnek, a lakóhelyükhöz minél közelebb és minél magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek.

Az államtitkár azt mondta, „csak az egészséges magyar családok megerősítésével válhatunk gazdasági, társadalmi, közösségi szempontból is erős, önmagára és eredményeire is büszke, öntudatos, a válságokat nemcsak elhárítani és kivédeni, hanem annak ellenére is fejlődni képes országgá, nemzetté”.

Latorcai Csaba szerint ezért is fontos, hogy június 9-én minél nagyobb számban vegyünk részt a választáson, és támogassuk, hogy „Magyarország a magyaroké, Európa az európaiaké legyen a jövőben is”.

A döntés arról szól, hogy „milyen hazát, Magyarországot, Európát akarunk magunknak és gyerekeinknek”, a választás tétje pedig, a béke vagy a háború, hogy a migránspárti, vagy a bevándorlást ellenző erők kerülnek-e többségbe, s hogy megvédjük a családokat a gender-ideológiától – magyarázta a KDNP ügyvezető alelnöke.

„Közös jövőt építünk, ezért fontos a béke mellett bátor kiállás” – hangoztatta Latorcai Csaba Nyírlugoson.

Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője jelezte: az elmúlt időszakban több mint kétmilliárd forint fejlesztési forrás érkezett a nyírségi városba, és még az idén 680 millió forintos beruházással korszerűsítik a 4905-ös, Nyíracsádra vezető utat, amire fél évszázada vár a település.

A képviselő elmondta azt is, hogy választókerületében 20 bölcsőde épült, illetve újult meg ötmilliárd forint értékben, ebből öt egyházi, a többi önkormányzati fenntartású. Román István, a vármegye főispánja hozzátette:

csak az idei évben 901 bölcsődei hellyel 48 intézmény kapott működési engedélyt a térségben.

Hovánszki György (Fidesz-KDNP), Nyírlugos polgármestere elmondta: a rendszerváltáskor 50 százalékos volt a munkanélküliség a városban, az utóbbi években pedig tartósan három százalék.

Nagy volt az igény, hogy az édesanyák visszamehessenek dolgozni, ezért jelentős fejlesztés a 24 férőhelyes bölcsőde megépítése, amelyet az óvodához és az iskolához hasonlóan a görögkatolikus egyház működtet február óta teltházzal – jelezte.

Az avató ünnepségen a városért végzett kimagasló segítő munkája elismeréseként a polgármester díszpolgári címet adott át Szocska A. Ábel megyéspüspöknek, a nyíregyházi görögkatolikus egyházmegye vezetőjének, aki megszentelte az új bölcsődét.

Kiemelt kép: Latorcai Csaba a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bús Csaba)