Gulyás Gergely: Olyan erőket kell Brüsszelbe küldeni, akik megakadályozzák az illegális bevándorlást

A legfrissebb kormányzati intézkedésekről tájékoztat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A kormány áttekintette a jelenlegi háborús helyzetet. Ez a frontvonalak áttekintését is jelenti, és azt is, hogy a szövetségesek hogyan reagálnak a kialakult helyzetre – fogalmazott Gulyás Gergely, aki szerint a helyzet egyre nehezebb, az ukrán csaptok ugyanis a most már nehezen tudják tartani a pozíciójukat, ezért folytatnak erőteljes kényszersorozást, ami sajnos Kárpátalján is egyre erőteljesebb.

Fontos leszögezni, hogy Magyarország továbbra sem ad ki senkit, aki menekült státuszra jogosult az ország területén, és azzal Ukrajnában sorkatonaságra lenne jogosult – hangsúlyozta.

A nyugat-európai nyilatkozatok – mint például a legutóbb az Európai Néppárt elnökének, Manfred Webernek a javaslata, miszerint az egész kontinensre ki kellene terjeszteni a sorkatonaságot, vagy például az észt miniszterelnök háborús nyilatkozata, hogy a NATO-tagállamoknak Ukrajnában kellene kiképezniük a katonákat, továbbra is a háborús hangulatot gerjesztik. Ezért Magyarország továbbra is abban érdekelt, hogy a NATO csak olyan döntést hozzon, amiből Magyarország teljes egészében kimaradhat.

A háborús nyilatkozatok felelőtlenek, és az látszik, hogy az EP-választások legfontosabb tétje, hogy a háborúpárti erők milyen erősek lesznek. A józan észnek kell teret nyernie – fogalmazott Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy az európai baloldal és a hozzájuk csatlakozó Európai Néppárt is egyértelműen háborúpárti nyilatkozatokat tesz. Emlékeztetett, hogy a június 9-én tartandó választásokon a józan észnek kell nyerni.

A kancelláriaminiszter arra is kitért, hogy hazánkat az EU az illegális migrációt megakadályozó határzár miatt megbüntetné. Az Európai Bíróságon zajló eljárásban már döntés is született, azonban a bíróság a „korrektség jegyében” csak az európai parlamenti választások után hirdet ítéletet. A miniszter elmondta: annak ellenére, hogy a brüsszeli politikában is egyre többen józanodnak ki az illegális bevándorlás kapcsán, az Európai Bizottság mégis a bíróság segítségével akarja megregulázni hazánkat. Ennek értelmében napi 6 millió forintnak megfelelő eurónyi büntetést kellene fizetnünk.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy habár az ukrajnai háború miatt kevesebb súlyt kap az illegális migráció kérdése a közbeszédben, azonban a magyar kormány továbbra is kitart azon álláspontja mellett, hogy olyan erőket kell Brüsszelbe küldeni, akik megakadályozzák az illegális bevándorlást.

A kormányszóvivő elmondta, átadták a Mol 1,3 milliárd euróból megvalósított tiszaújvárosi poliol komplexumát. Ez évente mintegy 200 ezer tonna poliolt állít majd elő – tette hozzá. Mint mondta, ez a Mol történetének eddigi legnagyobb organikus beruházása, amelyet a magyar kormány jelentős pénzügyi támogatással, valamint adókedvezményekkel segített.

A kormányszóvivő tájékozatott a kormányinfó keretében, hogy az elmúlt két hétben 28 milliárd forintot meghaladó összegben valósultak meg beruházások, ebből óvoda és bölcsőde építések, felújítások történtek 2,6 milliárd forint összegben. Elmondta, ennek keretében megújul a Dunaharaszti városi óvoda, közel 400 milliós beruházással.

Közútfejlesztési projektek is megvalósultak 2,7 milliárdos összegben, valamint hat kulturális fejlesztési projekt valósult meg 21 milliárd forintból. Vitályos úgy fogalmazott, az ország egyik legszebb kulturális és szabadidő központját adták át Mélykúton, több mint 5 milliárdos állami támogatással. Megépült továbbá a 14 milliárd forintból a Jégvilág interaktív bemutatóterem, a Nyíregyházi Állatparkban.

A kormányszóvivő elmondta, Balatonfüreden megújult 1,2 milliárd forintból a reformkori városrész legrégebbi műemléképülete, az egykori Eszterházy kastély.

A digitális állampolgárság programról is szó esett. Vitályos Eszter tájékoztatta a nézőket, hogy már elérhető az a weboldal és applikáció, amely közérthetően mutatja be a digitális állampolgárság programot és a készülő mobilalkalmazást. Mint mondta, 2026-tól a nap 24 órájában lehet majd intézni azokat a teendőket, amelyeket korábban a kormányablakokban lehetett csak.

Vitályos Eszter kormányszóvivő a digitális állampolgárság kapcsán hozzátette, hogy az előzetes regisztrációhoz szükséges, hogy felkeressen egy kormányablakot, ahol a regisztrációs adatokat olvasható kód formájában megkapja és eltárolhatja a későbbi aktiváláshoz. A digitális állampolgársághoz szükséges a személyi azonosító igazolvány, 14 éves életkor megléte és okostelefon. Ősztől az állampolgárok applikációval igazolhatják személyazonosságukat, első körben rendőri igazoltatásnál és az alkalmazás segítségével felhasználónév és jelszó nélkül is bejelentkezhetnek az azonosítást kérő állami weboldalakra.

A 444.hu-nak arra a kérdésére válaszolva, miszerint 2022-ben az oroszok titkosszolgálati módszerekkel bizalmas adatokhoz jutott hozzá, Gulyás Gergely kijelentette: hackertámadások mindig is történtek magyar állami szervek ellen

Gulyás Gergely kijelentette: az ügy akkori, 2022-es bemutatása nem felelt meg a valóságnak. Hackertámadások folyamatosan érik a hazai minisztériumokat és még a médiumokat is, ez általános jelenség. Kérdésekre válaszolva Gulyás aláhúzta: bizalmas adat 2022-ben nem került külföldi kézbe, ezt semmiféle bizonyíték nem támasztja alá.

Gulyás Gergely az M1 kérdésére, miszerint a Robert Ficót ért merénylet után Magyarországon is megjelenő gyűlölködő kommentelők mire számíthatnak a továbbiakban, ha politikusokat fenyegetnek meg, kifejtette, hogy mindabból, ami Szlovákiában történt, érdemes következtetéseket levonni.

A szólásszabadságnak vannak határai, a gyűlöletre uszítás ebbe a körbe tartozik. Magyarországon az online térben alappá vált a gyűlöletkeltés, ami az internet világában is egy arctalan, a felelősséget sokkal nehezebben követni képes világot hozott létre. Minden országnak saját felelőssége, hogy ezek ellen a kommentek ellen fellépjen. Magyarország nem adhat teret ennek – mondta Gulyás Gergely.

A kérdésre Vitályos Eszter is reagált, szerinte elképesztő, hogy a merénylet után néhány magyar sajtóorgánum csak órákkal később kapcsolta le a kommenteléseket. Ott olyan mértékben szaporodtak el a gyűlöletkeltő kommentek, hogy az önmagában megdöbbentő volt.

Az Origo arról kérdezte Gulyás Gergelyt, hogy mi a kormány álláspontja azzal kapcsolatban, hogy Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a 2022-es parlamenti választásokon a magyar baloldalt külföldről finanszírozó érdekkörök jelenleg is működnek Magyarországon?

A kancelláriaminiszter elmondta, hogy hazánkban 1990 óta jogsértő a külföldi pártfinanszírozás elfogadása, amely kérdésben mindeddig konszenzus volt a politikában. Mint mondta, ebben az esetben az a kérdés, hogy a magyar baloldal mégis miért engedi meg magának a jogszabályok megsértését? Gulyás szerint azt is át kell gondolni, hogy ha valakit külföldről finanszíroznak és megnyeri a választást, vajon kiknek az érdekeit szolgálná.

A hírportál azon kérdésére válaszolva, hogy a külföldi érdekkörök Magyar Pétert is támogatják-e, Gulyás Gergely elmondta: nem foglal állást. Ugyanakkor hozzátette, hogy miután a tiltott kampányfinanszírozásban érintett volt a teljes magyar baloldal, bárki könnyen juthat arra a következtetésre, hogy aki megjelenik ezen a politikai oldalon, azt szintén külföldről támogatják. Hangsúlyozta azonban, hogy ezt bizonyítani is kell.

A minisztert Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutya Párt XII. kerületi polgármester-jelöltjéről is kérdezték, aki nyíltan vállalja, hogy korábban drogterjesztésből élt és kiáll a drogliberalizáció mellett. Gulyás Gergely válaszában úgy fogalmazott: ez a baloldal erkölcsi züllésének következő lépése, hogy valaki szó szerint úgy fogalmazott: „mikor én füvet termesztettem, jobban éltem” – utalt a jelölt szavaira. Gulyás szerint ezek a körülmények egyértelműen jelzik, hogy „drogdealereknek is esélyük van a baloldalon”. A miniszter azt is aláhúzta: a drogtermesztés bűncselekmény.

A Magyar Nemzet idézte a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentését, miszerint már a 2019-es főpolgármesteri választások idején is történt külföldi befolyásolás kísérlete.

Gulyás Gergely kifejtette: azt hogy nem 2022-ben hanem már 2019-ben megkezdődött és azóta tart a baloldal külföldi, pénzügyi támogatása, Karácsony Gergelynek végre vagy meg kéne cáfolnia, vagy választ adni a felmerülő kérdésekre.

A miniszterelnökséget vezető miniszter arra a felvetésre, hogy Magyar Péter szerint senki nem háborúpárti az ellenzékben, felidézte: mind a Demokratikus Koalíció, mind Márki-Zay Péter kijelentette, hogy Ukrajna oldalán szeretnének részt venni a háborúban. Az ellenzéki pártok nyilvánvalóan háborúpártiak és azt szeretnék, hogy Magyarország beálljon a sorba – tette hozzá.

Újságírói kérdésre válaszolva a soros magyar EU-elnökség kapcsán Gulyás kifejtette: az EU alapvető irányvonalát nem képes fél év alatt megváltoztatni Magyarország, ennyi idő alatt nem tudja kihúzni Brüsszel kátyúba akadt szekerét. A főbb prioritások közül kiemelte a gazdasági versenyképesség növelése, biztonság- és védelempolitika erősítése, közös agrárpolitika és a demográfiai problémák kezelése témaköreit.