Házkutatást tartott a NAV Karácsony embereinél

Házkutatást tartott a napokban Karácsony Gergely jogi főtanácsadójánál és ügyvédjénél, T. Csabánál, illetve több más helyszínen is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Karácsony a razzia kapcsán politikai leszámolásról beszélt, a Magyar Nemzet szerint azonban a hatósági intézkedés a főváros vezetőjének 2019-es külföldi kampányfinanszírozási botrányával lehet összefüggésben.

Több helyszínen, többek között T. Csaba, Karácsony Gergely ügyvédjénél és jogi főtanácsadójánál is volt házkutatás az elmúlt napokban. A NAV akciójáról maga a főpolgármester számolt be a Facebook-oldalán – írta a Magyar Nemzet.

Karácsony többek között azt írta, hogy tegnap a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat készített másolatot Tordai „ügyvédi munkájához használt számítógépéről“.

A Magyar Nemzet szerint

a NAV-razzia összefügghet az ellenzék és Karácsony Gergely 2019-es kampányfinanszírozási botrányával,

ami miatt az adóhatóság, Budai Gyula feljelentése nyomán, költségvetési csalás gyanújával nyomozást folytat.

A lap szerint mindezt az is alátámasztja, hogy a nyomozók többek között a Karácsony 2019-es kampányát levezénylő Mindenki Budapestért Egyesület székhelyén is megjelentek, amely az egyesület elnökének, P. Gábor bejelentett tartózkodási helye is egyben. Szintén volt házkutatás a külföldi pénzmozgásban érintett egyik kft.-nél, amely cím a cég ügyvezetőjének, Karácsony régi bizalmasának, M. Zsoltnak és élettársának, T. Csabának bejelentett lakóhelye is. A Magyar Nemzet úgy tudja, a nyomozók jártak utóbbi cég könyvelőjénél is.

Mint ismert Budai Gyula azután fordult a hatósághoz és tett több súlyos bűncselekmény miatt feljelentést, hogy a Magyar Nemzet részletes tényfeltáró írást közölt arról, hogy a főpolgármester öt évvel ezelőtti kampányát külföldi forrásból finanszírozták.

Azóta már a Szuverenitásvédelmi Hivatal is megállapította, hogy már a 2019-es választások ellenzéki kampányába is beavatkozhattak külföldről.

