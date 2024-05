Szuverenitásvédelmi Hivatal: Bizonyíthatóan a Soros-hálózat finanszírozta a baloldal 2022-es kampányát

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megvizsgálta az X közösségi platformon megjelent felvételek vágatlan verzióit, amelyeken a DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd választási szövetség tiltott külföldi finanszírozásában érintett szereplők beszélnek a magyarországi választások és magyar politika befolyásolásáról. A hivatal megállapította, hogy a felvételek hitelesek, nem manipuláltak és megerősítik a tényt, hogy az érintett nemzetközi hálózat a saját céljai érdekében avatkozott be a 2022-es magyar választásokba, megsértve ezzel hazánk nemzeti szuverenitását.

A vizsgálat feltárta, hogy a hálózat legkésőbb a 2019. évi önkormányzati választások során is működött, és Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampányában is feltűntek. A hálózat jelenleg is aktív, egész Közép-Európára kiterjedő politikai és üzleti érdekei vannak – derül ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből.

Befolyásolási kísérleteik célja, hogy olyan politikai erőket juttassanak hatalomra, amelyek az érdekeiknek megfelelő döntéseket hoznák meg. A hálózat egyik fő donoraként megnevezik Soros Györgyöt

– közölte az SZH.

Kapcsolódó tartalom A Szuverenitásvédelmi Hivatal válaszolt a Magyar Ügyvédi Kamarának A Szuverenitásvédelmi Hivatal tisztázza a helyzetet.

Az érdekcsoportokkal kapcsolatban az is bebizonyosodott, hogy céljuk az orosz–ukrán háború eszkalációja, amely egyértelműen ellentétben áll hazánk érdekeivel.

Az SZH a jelentésben szereplő információk nyomán arra figyelmezteti a magyar állami szerveket, hogy

a bemutatott struktúrák és folyamatok továbbra is súlyosan veszélyeztetik a választási folyamatok tisztaságát és Magyarország szuverenitását.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal teljes jelentése ezen a linken érhető el.

Kiemelt kép: Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, Karácsony Gergely főpolgármester, Varju László, a DK alelnöke, Szabó Tímea, a Párbeszéd-Zöldek ügyvezető társelnöke és Dobrev Klára, a DK árnyék-miniszterelnöke a közvetlen köztársaságielnök-választásért rendezett demonstráción, a Kossuth Lajos téren 2024. február 25-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)