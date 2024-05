Közleményt adott ki a Sándor-palota: Sulyok Tamásnak nincs takargatnivalója

A Sándor-palota megteszi a megfelelő jogi lépéseket.

Közleményt adott ki a Sándor-palota, amelyben az olvasható, Sulyok Tamás köztársasági elnök több mint tíz éve nem gyakorolja ügyvédi hivatását. Ügyvédi tevékenysége során mindenben a hatályos jogszabályoknak és ügyvédi esküjének megfelelően járt el. Sulyok Tamásnak nincsen takargatnivalója. Törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre. Az államfő állampolgárként, jogászként, alkotmánybíróként és a testület elnökeként is bízott és bízik most is a magyar igazságszolgáltatás rendszerében.

Az államfő a mesterségesen felkorbácsolt politikai hangulat ismeretében nem lepődik meg a személyét ért támadáson, egyúttal az elhangzott rágalmakat a választási kampány részének, mindazonáltal rendkívül tisztességtelennek tartja, és határozottan visszautasítja.

A rágalmazóval szemben a Sándor-palota megteszi a megfelelő jogi lépéseket – áll a közleményben.

Az ügy előzménye, hogy Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője szerdán azt állította, hogy Sulyok Tamás jelenlegi köztársasági elnök a 2000-es évek elején ügyvédként közreműködött abban, hogy magyar termőföldek kerüljenek külföldiek kezébe. A DK–MSZP–Párbeszéd EP-listavezetője kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az elévülés kérdésében az ügyészségnek van joga dönteni.

