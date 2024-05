Erdélyben tartott egyházi esküvőt Vikidál Gyula

A Liszt Ferenc-díjas előadóművész a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Torockón lép színpadra. Erdélyhez való kötődéséről a Kossuth Rádióban mesélt az előadó, aki 33 évvel a polgári esküvőjük után Sepsiszentgyörgyön erősítette meg feleségének tett fogadalmát egyházi szertartás keretében.

Vikidál Gyula első alkalommal csatlakozik a torockói Duna Napok kulturális programsorozathoz. A Liszt Ferenc-díjas előadóművész a Kossuth Rádió Kalendárium című műsorában elmondta, a nagyközönség által ismert, szeretett dalokkal készülnek a tízéves jubileumát ünneplő rendezvény kiemelt produkciójára, az Összetartozás koncertre. A művész hangsúlyozta, ez nemcsak koncert lesz, hanem megünneplése annak, hogy »egy vérből valók vagyunk«. Az István, a király egyik főszereplőjeként természetesen a legendás rockoperából is énekel majd, a címszereplőt alakító Varga Miklóssal duetteznek. Igazi kuriózum lesz a közös előadás, hiszen évek óta nem adták elő együtt az Elkésett a békevágy cím dalt.

„Úgy tűnik, hogy Koppányként az elmúlt több mint négy évtized alatt nagy benyomást tettem a közönségre. Örülök, hogy sokan szerettek ebben a szerepben, de az igazat megvallva volt sok-sok olyan szerep az életemben, amihez még szorosabban kötődöm. Például ilyen az Atilla, Isten kardja rockopera főszerepe” – jegyezte meg Vikidál Gyula.

A művész hozzátette, mindig szívesen látogat el Erdélybe, mert több szálon kötődik hozzá. Feleségével évekkel ezelőtt a 33. házassági évfordulójukon, Sepsiszentgyörgyön tartották meg régóta vágyott templomi esküvőjüket. „Nem voltak ott újságok, csak a család és a közelben élő barátok. Ha a környéken járunk, mindig találkozunk velük” – tette hozzá a P. Mobil, a P. Box, a Dinamit és a Mobilmánia zenekarok egykori frontembere.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. tizedik alkalommal rendezi meg a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Duna Napokat az Europa Nostra-díjas Torockón. A magyarlakta területeken élők összetartozását erősítő – a jubileumi év tiszteletére – idén háromnapos eseményen május 31. és június 2. között kulturális programok és koncertek is várják a részvevőket. A nagy múltú erdélyi rendezvényen Vikidál Gyula mellett a Bagossy Brothers Company, az Ismerős Arcok, a Kaláka, a Titán, Pál István „Szalonna”, valamint Varga Miklós is fellép.

Összetartozunk! – Duna Napok május 31. és június 2. között Torockón.

Kiemelt kép: Vikidál Gyula. (Forrás: MTI)